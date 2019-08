Nhân viên ngân hàng Vietinbank lừa khách chiếm đoạt 16 tỷ

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định đã tiến khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với một nhân viên Ngân hàng Vietinbank về hành vi chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định đã tiến khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Thanh Bình (33 tuổi), trú tại xã Giao An, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, là nhân viên của Ngân hàng Vietinbank có Chi nhánh tại tỉnh Nam Định về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Doãn Thanh Bình tại cơ quan công an

Hồ sơ điều tra cho biết, lợi dụng sơ hở của ngân hàng và lòng tin của khách hàng, Bình đã lừa người vay ký trước vào các thủ tục hồ sơ vay vốn còn trống nội dung. Sau đó, Bình tự soạn thảo nội dung lên các mặt còn trống và đề nghị ngân hàng Vietinbank giải ngân để chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này, Bình đã chiếm đoạt 16 tỷ đồng khi lừa trót lọt 20 hồ sơ của khách hàng.

Số tiền chiếm đoạt được, Doãn Thanh Bình dùng trả nợ tiền cá độ, chơi game và tiêu xài cá nhân.

Ngay sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Doãn Thanh Bình và củng cố hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.