Nhân viên bếp tử vong tại Trường Tiểu học Quảng An: Ai chịu trách nhiệm?

Mới đây, nhân viên bếp B.T.T (SN 1966) của Công Ty TNHH Hương Việt Sinh khi đang làm việc tại khu vực bếp ăn của Trường Tiểu học Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bị ngã ra sàn bếp, có hiện tượng sức khỏe yếu. Sau đó nhân viên này đã được chuyển ngay lên phòng y tế của nhà trường và gọi cấp cứu. Sau khi cấp cứu 115 đến trường sơ cứu tại phòng y tế, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hở điện ở bình đun nước nóng.

Trường Tiểu học Quảng An nơi xảy ra sự việc.

Theo tìm hiểu nội dung ký kết giữa Trường Tiểu học Quảng An (Bên A) và Công Ty TNHH Hương Việt Sinh (Bên B), Công Ty TNHH Hương Việt Sinh có quyền được nấu ăn tại bếp ăn bán trú của trường sau khi được sự đồng ý của Bên A với đơn giá là 30.000 đồng /suất ăn học sinh. Cùng với đó Trường Tiểu học Quảng An có nghĩa vụ kết nối hệ thống điện, nước sạch cho khu vực bếp và bàn giao các trang thiết bị cần thiết thuộc quyền sở hữu của bên A cho bên B quản lý và sử dụng để bên B thực hiện tốt nhiệm.

Qua sự việc này, nhiều người đặt câu hỏi Trường Tiểu học Quảng An hay Công Ty TNHH Hương Việt Sinh sẽ là người chịu trách nhiệm về sự việc này? Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là một vụ tai nạn lao động thương tâm khiến vấn đề an toàn lao động cần được quan tâm hơn nữa đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng như ở trong môi trường học đường. Về nguyên tắc là khi có vụ tai nạn chết người xảy ra thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc để có căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

"Cơ quan chức năng sẽ làm rõ các điều kiện đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động của công ty này được thực hiện như thế nào, làm rõ nguyên nhân công dân tử vong là do nguyên nhân nào? Thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì nạn nhân tử vong do điện giật. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ thông tin này, nếu trường hợp đây là tai nạn không may xảy ra, không thể lường trước được thì trách nhiệm hình sự sẽ không được đặt ra.

Tuy nhiên, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm hỗ trợ cho gia đình nạn nhân và phối hợp với gia đình nạn nhân để nhận các quyền lợi về tai nạn lao động theo quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết vụ việc này cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ việc thuê mướn lao động được thực hiện như thế nào? Có hợp đồng lao động hay không? Có đóng bảo hiểm hay không để xác định trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động đối với gia đình nạn nhân", luật sư Cường cho hay.

Luật sư Cường cho biết thêm, trường tiểu học này cũng cần phải kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn lao động của công ty này để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra gây lo lắng cho các phụ huynh và cộng đồng. Trong trường hợp đơn vị cung cấp suất ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không đảm bảo an toàn lao động thì cần phải có những ý kiến, biện pháp chấn chỉnh can thiệp kịp thời, nếu không đảm bảo an toàn có nguy cơ ngộ độc thực phẩm hoặc nguy cơ tai nạn lao động mà không được khắc phục kịp thời hoặc không tìm được tiếng nói chung thì có thể chấm dứt hợp đồng dịch vụ cung cấp bữa ăn.

Hiện vụ nhân viên bếp tử vong tại Trường Tiểu học Quảng An ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.