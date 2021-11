Nguyên nhân Hà Nội chưa thực hiện cách ly tại nhà F1 tại 4 quận nội thành

Sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà áp dụng đối với đối tượng tiếp xúc gần (F1) nhưng không áp dụng cho 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng có nhiều ý kiến quan tâm chủ trương này của Thành phố.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia và căn cứ tình hình dịch thực tế trên địa bàn, với đặc điểm của 4 quận nội thành, việc Hà Nội chưa áp dụng cách ly đối với F1 tại 4 quận lõi là do: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng là nơi tập trung trụ sở của các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn…; là nơi có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều hoạt động giao lưu, giao thương kinh tế với tần suất cao để phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy đây là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt và cần phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự cũng như dịch bệnh.