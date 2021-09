Người phụ nữ tử vong bất thường trên giường: Tạm giữ người chồng

Ngày 10/9, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà riêng. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị H. (SN 1962).

Do bước đầu xác định là người có liên quan hoặc nhân chứng, ông Nguyễn Văn Nguyên (SN 1956 - chồng của nạn nhân) đã bị lực lượng Công an tạm giữ để phục vụ điều tra nhưng ông này có dấu hiệu không tỉnh táo, chưa thể hợp tác với cơ quan Công an.