Người phụ nữ bị giết, dìm dưới mương: Nghi phạm chính là chồng

Diễn biến mới nhất liên quan vụ bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi, ngụ ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè) bị giết, dìm dưới mương bởi 5 thanh tre, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định nghi phạm trong vụ án là Thái Thành Được (52 tuổi, chồng của nạn nhân).

Trước đó, ngày 27/11, ông Cao Thanh Tuấn không liên lạc được với chị gái là Cao Thanh Tuyết qua điện thoại. Khi tìm đến nhà vợ chồng chị mình, ông Tuấn lại thấy khoá cửa ngoài. Ông Tuấn cùng người thân phá khóa, vào bên trong thì phát hiện trên giường và dưới nền gạch trong phòng ngủ có nhiều vết máu.

Những vết máu này đã có dấu hiệu lau chùi. Ông Tuấn trình báo công an và tổ chức tìm kiếm bà Tuyết nhưng không xác định được. Thời điểm này, chồng của bà Tuyết là Được cũng biến mất. Sau đó, gia đình tiếp tục tìm kiếm và phát hiện nạn nhân đã tử vong dưới ao cá.

Cảnh sát khám nghiệm, phát hiện nạn nhân bị trói chân, dìm dưới ao nước bởi 5 thanh tre. Cơ quan điều tra nhận định, vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người với tình tiết nghiêm trọng. Ông Được bị tình nghi đã sát hại vợ và bỏ trốn.

Người đàn ông này điều khiển xe máy rời khỏi địa phương. Qua nguồn tin xác minh, trước khi tử vong, nạn nhân có đeo một số nữ trang gồm dây chuyền vàng, nhẫn cùng nhiều nữ trang khác.

Tuy nhiên, số tài sản này cũng không được tìm thấy. Công an Trà Vinh khởi tố vụ án để điều tra, tập trung lực lượng truy bắt thủ phạm. Cơ quan Công an gửi thông báo truy tìm Được và nhờ Công an các địa phương hỗ trợ.

Trong thời gian này, Công an Đồng Nai cũng tiếp nhận được thông báo, có một người đàn ông tự tử tại khách sạn, trùng với đặc điểm nhận dạng mà Công an Trà Vinh đang truy tìm.

Theo công an, người đàn ông này có để lại thư tuyệt mệnh nhưng không nói rõ nguyên nhân sát hại vợ.

Khi khám nghiệm, chứng minh nhân dân mà người đàn ông này sử dụng không phải mang tên Thái Thành Được mà là của người khác.

Biển số xe tay ga cũng thay đổi, Được dùng biển giả. Công an Trà Vinh đối chiếu, khám nghiệm người tử vong chính là Thái Thành Được. Số khung xe tay ga người này mang theo trùng với số khung xe máy biển số mà thủ phạm đã điều khiển.