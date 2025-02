Người dân được nộp hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tại xã

Sáng 17/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, Đảng uỷ Công an Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an khẩn trương tham mưu đề xuất phương án tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT về Bộ Công an.

Cũng theo Cục CSGT, việc tiếp nhận này đảm bảo các nguyên tắc cơ bản như: Bố trí, sử dụng cán bộ phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, tránh phát sinh biên chế, đầu mối tổ chức, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phân cấp, phân quyền cho các tổ chức, cá nhân đủ các điều kiện để thực hiện, áp dụng triệt để công nghệ thông tin và Đề án 06 trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. GPLX sẽ được tự động tích hợp khi người dân cấp mới, cấp đổi, cấp lại (Ảnh báo Giao thông) Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, giải quyết công việc trên môi trường điện tử, môi trường số.

Quá trình bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ giữa Bộ Công an và Bộ GTVT bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.

Quá trình triển khai thực hiện, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trao đổi, thống nhất, đồng thuận các nội dung, hình thức, phương pháp tiếp nhận, bàn giao; có văn bản hướng dẫn cụ thể công an các đơn vị, địa phương và các Sở GTVT thực hiện.

Đặc biệt, trong việc phân công, phân cấp nhiệm vụ và bố trí nguồn nhân lực ở công an các cấp, gồm: cấp bộ, cấp tỉnh và cấp xã.

Theo đó, cấp Bộ giao Cục CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ Việt Nam, cấp tỉnh giao phòng CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng sở GTVT, cấp xã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe để phục vụ nhân dân ngay tại cơ sở.