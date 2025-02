Người dân dựng rào chặn mỏ khoáng sản của Công ty Sông Biển

Ngày 24/2, khá đông người dân xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã tập trung tại bãi tập kết và sàng chế biến khoáng sản của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Sông Biển (Công ty Sông Biển) để dựng rào, cột bê tông, ngăn cản hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tập trung đông người, phản đối hoạt động sản xuất của Công ty Sông Biển được xác định là do những bức xúc, phản ánh của người dân địa phương liên quan đến những bất cập, ảnh hưởng của việc khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản do Công ty Sông Biển thực hiện dọc sông Bứa nhưng không được xử lý dứt điểm.

Người dân xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tập trung phản đối dự án khai thác khoáng sản của Công ty Sông Biển. Ảnh: Hữu Tuấn.

Theo người dân, Công ty Sông Biển đã khai thác cát, sỏi tại sông Bứa với công suất và tần suất lớn làm “biến dạng” đôi bờ sông Bứa. Xe tải rầm rộ ra vào, nguy cơ phá huỷ hạ tầng giao thông liên xã, kết hợp cát, sỏi thường xuyên rơi vãi… gây ô nhiễm môi trường.

"Mặc dù nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến doanh nghiệp và chính quyền địa phương về những bất cập, ảnh hưởng này, nhưng không được giải quyết triệt để, buộc người dân phải lập rào, dựng cột ngăn chặn phương tiện, máy móc và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Sông Biển. Cần thiết thì phải xử phạt và đóng cửa mỏ", người dân khu Lực, xã Mỹ Thuận bức xúc nói.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 24/2, đông đảo người dân khu Lực, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ có mặt tại bãi tập kết khoáng sản của Công ty Sông Biển để lập hàng rào, chướng ngại vật ngăn cản hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này. Hệ thống xe tải, máy sàng đá, cát buộc phải tắt máy, nằm yên.

Đoàn kiểm tra của Công an huyện và UBND huyện Tân Sơn lập biên bản, tạm đình chỉ hoạt động của Công ty Sông Biển. Ảnh: Hữu Tuấn.

Để bảo đảm an ninh trật tự và nắm bắt tình hình vụ việc, ngay khi nhận được phản ánh, một đoàn kiểm tra bao gồm Công an huyện Tân Sơn, Công an xã Mỹ Thuận và Phòng Tài nguyên - Môi trường (UBND huyện Tân Sơn) đã có mặt tại bãi tập kết để kiểm tra, lập biên bản và ổn định tình hình địa phương.

Sau khi lập biên bản, đoàn kiểm tra cho biết, đã tạm đình chỉ hoạt động chế biến, vận chuyển khoáng sản của doanh nghiệp.

Hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Sông Biển gây bức xúc cho người dân địa phương. Ảnh: Hữu Tuấn.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ hiện đang rất "' Nóng' khai thác cát sỏi lòng sông Bứa: Cty Sông Biển bị tố dấu hiệu sai phạm?" .

Theo đó, Công ty Sông Biển được UBND tỉnh Phú Thọ cấp giấy phép khai khoáng (cát, sỏi, đá) lòng sông Bứa qua các địa bàn xã Tân Phú, Mỹ Thuận, Minh Đài, Văn Luông - huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, Công ty Sông Biển đang có nhiều dấu hiệu vi phạm khi người dân tố: Khai thác khoáng sản vào buổi tối, ban đêm; Khai thác không đúng với phương án; Mỏ không có hoặc thiếu mốc giới; Vi phạm thiết kế mỏ; Chở quá khổ, quá tải...