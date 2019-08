Nghi án bé 6 tuổi bị xâm hại: Bí ẩn hai viên thuốc màu đen

Liên quan đến vụ nghi án bé 6 tuổi ở Nghệ An bị xâm hại, do bị thương vùng kín và bất ổn tâm lý nên anh Nguyễn Thanh Trung (SN 1993) trú phường Lê Mao, TP.Vinh đã đưa cháu bé ra bệnh viện Nhi Trung ương chữa trị.

Chị N.T.H.T (bác cháu bé) cho biết, sự việc xảy ra từ ngày 19/6, đến nay cũng đã qua 2 tháng nhưng cháu vẫn kêu đau ở bộ phận sinh dục và hậu môn. Qua lời kể của cháu, nhóm đối tượng đã nhét 2 viên thuốc màu đen vào bộ phận sinh dục và hậu môn của cháu bé khiến các bộ phận này bị nhiễm trùng, phồng rộp. Vậy hai viên thuốc này là gì, rất cần được làm sáng tỏ.

Chị T. cho hay, gia đình đang đưa bé đến bệnh viện để chữa trị.

“Cháu cũng không tự chủ được việc đi vệ sinh. Thương nhất là tối đến cháu không dám nằm một mình. Thi thoảng cháu la hét, hoảng loạn nên gia đình đưa cháu đi chữa trị”, chị T. nói.

Về người phụ nữ mà gia đình gửi trông thì chị T. cho biết đã đến nhà chơi mấy lần. Trong những lần đó, người phụ nữ này cũng hay mua quà, gấu bông cho con anh Trung nên cháu rất thích. Tuy nhiên, do anh Trung không công khai mối quan hệ nên mọi người chỉ xem người phụ nữ này là một người bạn bình thường.

Kết quả chẩn đoán sức khỏe của con gái anh Trung.

“Gia đình đã gửi đơn rất lâu rồi, sự việc xảy ra gần 2 tháng nhưng cơ quan công an vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Chúng tôi đang chờ tin, mong sớm kết luận vụ việc để xử lý những kẻ hãm hại cháu tôi”, chị T. nói.

Liên quan đến vụ việc, sau khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo cơ quan điều tra Công an TP.Vinh quyết liệt vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc. Phía cơ quan công an cũng đã thu thập hình ảnh camera an ninh của khách sạn để giám định, làm căn cứ điều tra.

Người phụ nữ bị tố cáo liên quan đến vụ việc.

Còn người phụ nữ tên A (SN 1998, quê Hậu Giang), người được cho là đã đưa bé gái 6 tuổi lên phòng khách sạn để các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại, hiện đã rời khỏi TP.Vinh.

Trước đó, anh Nguyễn Thanh Trung đã có đơn trình báo gửi cơ quan công an về việc nghi con gái bị xâm hại. Theo đơn này, tối 19/6, anh Trung có nhờ chị A trông giúp con gái của mình. Sau đó chị A. đã đưa cháu bé tới khách sạn trên địa bàn TP.Vinh.