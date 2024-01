Nghệ An: Phát hiện cơ sở kinh doanh 1,5 tấn pháo hoa không giấy phép

Ngày 15/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 18h ngày 13/1, Tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại số 16, tổ 1, khối 14, Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu (Nghệ An), phát hiện và tạm giữ 2.024 giàn pháo hoa của Bộ Quốc phòng các loại không có giấy phép kinh doanh theo quy định, có khối lượng 1,5 tấn.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh 1,5 tấn pháo hoa không có giấy phép. (Ảnh Công an tỉnh Nghệ An)

Bước đầu, chủ cơ sở là N.T.H.T thừa nhận việc mua bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng không có giấy phép kinh doanh theo quy định. Hiện, Phòng Cảnh sát QLTT về TTXH, Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an Nghệ An khuyến cáo, người dân có nhu cầu mua pháo hoa của Bộ Quốc phòng để sử dụng dịp Tết, phải mua tại các điểm bán được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Nghị định 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định: chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa. Cơ sở kinh doanh phải được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.