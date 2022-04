Nghệ An: Chủ tịch Hội CCB xã cứu sống 3 người đuối nước

Ngày 25/4, ông Trần Khắc Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hòa (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, 3 thanh niên trong lúc tắm sông trên địa bàn không may bị đuối nước nhưng may mắn được ông Nguyễn Hữu Hiền (SN 1969, trú xóm Đồng Hòa, xã Thanh Hòa) - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Hòa cứu sống.

Trước đó, chiều 24/4, ông Hiền đưa trâu ra khu vực bãi Trận, sông Giăng, đoạn chảy qua địa bàn xã Thanh Hòa tắm thì phát hiện 3 thanh niên bị đuối nước giữa sông. Được biết, 3 thanh niên (trong đó 2 người trú ở địa bàn xã Thanh Hòa, người còn lại trú ở huyện Nghĩa Đàn).

Ông Nguyễn Hữu Hiền - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Hòa. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Phát hiện sự việc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Hoà đã kịp thời bơi ra cứu các nạn nhân vào bờ an toàn. Trước đây ông Hiền từng là Trưởng Công an xã. Trong công tác, ông Hiền luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Hiền kể lại: "Ngay khi phát hiện 3 thanh niên bị đuối nước , tôi liền lao ra dòng nước để cứu các cháu. Sau khi cứu thành công 2 cháu thì cháu thứ 3 bị cuốn ra xa khoảng gần 30 mét. Mặc dù rất mệt nhưng tôi vẫn cố gắng ra để cứu bằng được cháu vào bờ.

Khi được cứu lên, thanh niên này có biểu hiện bất tỉnh, chân tay bắt đầu tím tái. Phải mất khoảng 3 – 5 phút sơ cứu, hô hấp nhân tạo, ép ngực, nam thanh niên mới tỉnh lại được. Rất may mắn khi mình đã cứu được các thanh niên thoát khỏi đuối nước”.