Nam diễn viên xoay chuyển sự nghiệp nhờ bộ râu

Theo SCMP, nói đến Murray Bartlett, có nhiều điều để kể nhưng chắc chắn không thể bỏ qua bộ râu đặc biệt của anh.

Một thập kỷ trước, nam diễn viên từng phải vật lộn để có thể khẳng định khả năng của bản thân. Nhiều người nghi ngờ về Bartlett và cho rằng anh không có nhiều cơ hội ở Hollywood. Khi đó, Murray Bartlett thường xuyên đóng các vai diễn trong những vở opera như Guiding Light của Mỹ hay vài vai diễn chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong White Collar.

Murray Bartlett có nhiều cơ hội nghề nghiệp nhờ việc nuôi râu. Ảnh: SCMP. Bộ râu thu hút



Vì mông lung với con đường diễn xuất, Murray Bartlett quyết định tạm nghỉ, dành vài tháng để sắp xếp công việc khi anh ở Cairo (Ai Cập) cùng vợ. Để phù hợp với văn hóa Ai Cập, Bartlett quyết định nuôi râu.

Sau đó, Murray Bartlett thử sức trong một buổi casting của Looking - series phim của HBO kể về nhóm bạn đồng tính sống ở San Francisco.

Trong Looking, Bartlett vào vai Dom Dom - một bồi bàn theo phong cách Tom Selleck. Đây là series không quá thành công nhưng được coi là dấu mốc đánh dấu sự nghiệp của Bartlett, "một trong những lần đầu tiên tôi nhận ra rằng công việc mang lại cho tôi niềm vui thuần tuý", Bartlett nói.

“Tôi nghĩ rằng đạo diễn thích tôi ở nhiều khía cạnh nhưng có vẻ bộ râu đóng vai trò quan trọng giúp tôi nhận được vai diễn này", nam diễn viên kể.

Nhà sáng tạo phim truyền hình Mike White cho biết anh cũng bị thu hút bởi bộ râu của Bartlett. Vì thế, Mike White đã chọn Bartlett đóng vai Armond trong phim truyền hình ăn khách The White Lotus. Trong phim này, Mike White yêu cầu Bartlett không được cạo râu trước khi quay bộ phim này vào năm 2020.

The White Lotus được thực hiện trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch Covid-19. Sau bộ phim này, Bartlett nghỉ một thời gian dài. Nhân vật trong The White Lotus mang lại cho Bartlett giải thưởng Emmy danh giá.

Hiện tại, Bartlett ở New Jersey (Mỹ) để quay cho dự án phim Ponyboi. "Đột nhiên, thời gian này, có nhiều dự án cần tôi xuất hiện với một bộ râu. Thật tuyệt vời khi tôi được làm việc và có những cơ hội tuyệt vời", nam diễn viên nói.

Murray Bartlett là diễn viên gốc Australia. Ảnh: SCMP. Thừa nhận bản thân đồng tính từ những năm 1980



Murray Bartlett sinh năm 1971 ở Perth, Tây Australia. Khi còn nhỏ, Bartlett sớm nhận ra mình có đam mê với công việc nghệ thuật. Khi còn rất trẻ, Bartlett hai lần gặp tai nạn khiến anh bị rụng gần như toàn bộ hàm răng. Vì điều này, khi trưởng thành, Bartlett khó phát âm các từ bắt đầu bằng chữ S. Sau đó, nam diễn viên bước vào đợt trị liệu ngôn ngữ và nhận ra bản thân thích ngâm thơ và độc thoại.

Cha mẹ Bartlett ly hôn khi anh còn nhỏ. Sau này, phần lớn thời gian của nam diễn viên ở cùng mẹ. Với Bartlett, mẹ anh là người phụ nữ phi thường có thể làm tốt việc xã hội và cả việc nhà. Năm 14 tuổi, mẹ của Bartlett hỏi rằng anh có phải người đồng tính hay không, Bartlett thẳng thắn thừa nhận.

Khi đó là những năm 1980, việc công khai là người đồng tính chưa thực sự được chấp nhận. Bartlett đã phải sống trong một khoảng thời gian bị chỉ trích, xa lánh khi mọi người coi anh là kỳ lạ. May mắn rằng Bartlett luôn được gia đình yêu thương và ủng hộ.

Bartlett thừa nhận bản thân đồng tính từ năm 14 tuổi. Ảnh: SCMP. Thời niên thiếu, Bartlett theo học trường trung học nghệ thuật biểu diễn tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Quốc gia (NIDA) ở Sydney. Bạn học của Bartlett có nhiều gương mặt nổi tiếng như Cate Blanchett và Toni Collette.



Bartlett cho rằng anh là người siêu nhạy cảm và gặp không ít khó khăn khi theo học diễn xuất. Năm 20 tuổi, Bartlett cảm giác mình bị hạn chế nhiều cơ hội khi ở Australia nên đã quyết định sang New York (Mỹ) để phát triển sự nghiệp.

Tại đây, anh tham gia các lớp học ở Atlantic Theater Company và làm việc tại The Slide - một quán bar dành cho người đồng tính ở khu East Village. Đây là giai đoạn vàng giúp Bartlett phát triển khả năng sáng tạo.

Thời gian đầu ở New York, Bartlett đóng vai chính trong Sex and the City. Đây là vai diễn giúp anh được khán giả ghi nhận.

Sau đó, Bartlett vào vai một tên trộm đồ trang sức trong Guiding Light. Càng ngày, Bartlett càng được công nhận khả năng và có nhiều cơ hội xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng.

Bạn diễn Jonathan Groff nói rằng Bartlett là diễn viên cực kỳ trung thực, thực tế và tinh tế.

Murray Bartlett là ngôi sao được lòng đồng nghiệp. Bất kể ai khi hợp tác với anh đều cảm nhận được nhiệt huyết, sự cố gắng không ngừng nghỉ và luôn chân thực trong mọi cảnh quay.

Sắp tới, Bartlett tham gia vào Extrapolations - loạt tuyển tập về biến đổi khí hậu dành cho Apple TV+. Trước khi dành toàn thời gian cho công việc, Bartlett sẽ dành thời gian du lịch cùng gia đình.