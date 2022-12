Mỹ nhân tennis đẹp hơn Sharapova kiếm 50 triệu USD như thế nào?

Trước khi Maria Sharapova, "chân dài" tennis người Nga nổi tiếng khắp thế giới bằng tài chơi quần vợt và vẻ đẹp hình thể thì có một ngôi sao còn được chú ý hơn thế. Cách đây 20 năm, Anna Kournikova là tay vợt nổi tiếng bậc nhất nhờ sắc đẹp trời phú. Cô gái bằng tuổi Roger Federer (cùng sinh năm 1981), thời điểm ấy là một "nữ thần" tennis có cả tài năng lẫn sắc đẹp.

Kournikova tuyệt đẹp của Nga có tài sản ròng lên tới 50 triệu USD.

Từng vươn lên hạng 8 thế giới, vào tới tứ kết Australian Open 2001, tuy nhiên sự nghiệp của cựu tay vợt người Nga bị ảnh hưởng vì nhiều chuyện ngoài chuyên môn. Cụ thể, chân dài xinh đẹp cao 1m73 đã trải qua quá nhiều mối tình trước khi làm quen với nam ca sĩ Enrique Iglesias, đây là người chồng hiện tại của cựu tay vợt 40 tuổi người Nga.



Sau 8 năm thi đấu chuyên nghiệp, Kournikova kết duyên cùng ca sĩ Iglesias vào năm 2001, hai năm sau nữ tay vợt người Nga tuyên bố giải nghệ. Hiện tại Anna Kournikova và Enrique đang sống tại Miami. Họ hiện tại đã có chung với nhau 3 người con gồm 2 nữ, 1 nam.

Dù đã sinh hạ 3 con nhưng cô gái 41 tuổi giờ đây vẫn có thân hình đáng mơ ước. Ngắm nhìn Kournikova mặc bikini ai cũng phải xuýt xoa vì nữ tay vợt có vóc dáng đẹp chẳng kém các cô gái tuổi đôi mươi.

Cô từng là một trong những phụ nữ được các nhà tài trợ trên khắp thế giới săn đón nhiều nhất trong suốt sự nghiệp thi đấu. Cô thậm chí còn được gọi là "Spice Girls of Tennis". Kournikova hiện đang sống ở Miami Beach, Florida (Mỹ) trong một ngôi nhà được cho là trị giá khoảng 20 triệu USD. Kể từ khi giải nghệ, cô tiếp tục đảm nhận các công việc quảng cáo và các công việc khác liên quan đến thời trang.

Theo Sportskeeda, giá trị tài sản ròng của Anna Kournikova được ước tính vào khoảng 50 triệu USD, và chỉ có 3.584.662 USD (chưa đến 4 triệu USD) đến từ tiền thưởng thi đấu tennis, số còn lại cô kiếm được nhờ việc khác.

Ngay từ năm 15 tuổi, cô đã được các nhà tiếp thị săn đón, với một nhà sản xuất đồ thể thao đa quốc gia của Đức tài trợ. Vào năm 2000, cô gái người Nga trở thành người mẫu cho một thương hiệu đồ lót tại Úc, cựu tay vợt cũng trở thành diễn viên trong bộ phim "Me, Myself, and Irene" do anh em nhà Farrelly đạo diễn.

Người phụ nữ 41 tuổi đã từng xuất hiện trên một số tạp chí, như Sports Illustrated Swimsuit Issue năm 2004 và những tạp chí khác như FHM và Maxim. Cô được tạp chí People bình chọn là một trong 50 người đẹp 1998.

Kournikova ấy đã xuất hiện trên chương trình truyền hình "The Biggest Loser" của NBC vào năm 2010, nơi cô hướng dẫn người tham gia những kỹ năng quần vợt. Trong mùa 12, người đẹp Nga trở thành HLV của chương trình.

Kournikova và người bạn đời, ca sĩ Enrique Iglesias được cho là đã nhận 4,85 triệu USD từ việc bán ngôi nhà trên Đảo Hoàng hôn, Miami Beach, Florida (Mỹ) vào năm 2018. Ngay cả sau khi nghỉ hưu, cô vẫn là một biểu tượng nổi tiếng được yêu thích và kiếm được nhiều tiền thông qua các trang mạng xã hội.