Mương đầy chất thải nguy hại, dân lội nước phải nhập viện cấp cứu

Một sự việc đang thu hút sự chú ý từ dư luận khi một người dân phải nhập viện cấp cứu do bị bỏng nặng, phồng rộp, thâm đen hai chân khi lội mương nước tại thôn Kênh Trạch (xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Mới đây, ngày 20/5, ông Nguyễn Trọng Nhưỡng, chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo trực tiếp cùng các ban ngành liên quan của huyện xuống khu vực mương nước mà người phụ nữ gặp nạn. Tại hiện trường, cả hai bên ven tuyến quốc lộ 10, đoạn thuộc địa bàn xã Hưng Nhân (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) xuất hiện loại chất thải đen đặc, bốc mùi khó chịu. Theo quan sát, tại những điểm mà chất thải độc hại bị đổ ra sau đó lan ra xung quanh đều khiến cỏ dại, hoa màu chết cháy. Một số người dân địa phương cho biết, tình trạng chất thải bị đổ trộm ra khu vực này mới xuất hiện cách đây vài tháng. Người dân nghi ngờ một đơn vị được thuê thu gom chất thải từ nhà máy chế biến nông sản thực phẩm gần đó. Tuy nhiên, nhà máy này đã ngừng hoạt động. Điều đáng chú ý, mương có chất thải bị đổ trộm không chỉ nằm trong khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân mà còn nằm sát và thông một phần ra kênh Thượng Đồng, vốn là nơi cung cấp nước cho nhà máy nước sạch trên địa bàn. Hiện nay, UBND huyện Vĩnh Bảo đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc trên. Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu chất thải tại đây để xét nghiệm. Đồng thời, UBND huyện Vĩnh Bảo sớm có báo cáo lên UBND TP Hải Phòng và Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hải Phòng để có hưởng xử lý. Đại diện Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường ghi nhận và báo cáo lên cấp trên để làm rõ. Bước đầu đơn vị này nhận định: Khu vực gần mương nước không có nhà máy, xí nghiệp và không có nhà dân ở. Các dấu vết tại hiện trường cho thấy đây là vụ đổ trộm chất thải nguy hại. Mương nước nằm ven Quốc lộ 10 ngay cánh đồng nơi bà con sản xuất và sắp đến kỳ thu hoạch. Nguồn nước thải đen đặc bên trong nhà máy của Công ty Donafoods Thái Bình Bà Lê Thị Lan (50 tuổi, trú tại thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo) đang được điều trị ở Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng vì 2 chân bị bỏng nặng là nạn nhân của vụ việc trên. Theo lời bà Lan, vào sáng 8/5, bà cùng 2 người trong thôn ra đồng bắt cua. Khi đó, bà Lan mặc quần vải, 2 người còn lại mặc quần ủng bằng cao su. Ba người cùng lội qua con mương nhỏ có nước màu đen. Khi lội qua ống quần bà Lan bị dính bết chất màu đen hăng nồng. Về nhà, chân bà Lan bị phồng rộp, thâm đen và toàn thân phát sốt. Nạn nhân được gia đình đưa đi viện cấp cứu. Kết qủa xác định bà Lan bị bỏng hóa chất, dẫn đến nhiễm độc nặng. Hiện nay các cơ quan chức năng đã đặt biển báo Khu vực có chất thải độc hại để người dân tránh lội qua. Đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên...

