Mức án nào cho người mẹ tiếp tay người tình hiếp dâm con gái?

VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972, trú tại tổ dân phố 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Sinh (SN 1993, trú tại thôn Nghiêm Sơn, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại khoản 3 (Điều 142, Bộ luật Hình sự 2015).

Trưa 17/2/2023, Sinh đưa con gái là H.K.L (SN 2013) đến nhà nghỉ Ý Vy (thuộc địa phận xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Tại đây, Sinh đã cho con gái uống thuốc ngủ, rồi gọi điện bảo Cường tới. Khoảng hơn 12h trưa cùng ngày, tại nhà nghỉ, được sự giúp sức của Sinh, Cường đã xâm hại cháu L.