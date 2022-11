Một cổ phiếu trên HNX sắp bị đình chỉ

HNX cho biết nguyên nhân do Cơ điện Dzĩ An tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin, cụ thể là chậm nộp BCTC hợp nhất quý 3/2022 và chậm công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế từ 10% trở lên so với cùng kỳ.



Trước đó, kể từ ngày 31/10, cổ phiếu DZM vào diện hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần) vì chậm nộp BCTC bán niên 2022 đã soát xét quá thời hạn quy định.

DZM bị đình chỉ giao dịch từ 5/12.

Trong văn bản lộ trình khắc phục, Công ty giải thích lý do gây ra sự chậm trễ là vì máy chủ bị virus gây hư hỏng toàn bộ phần mềm cùng dữ liệu kế toán, khiến Công ty phải nhập số liệu bằng tay. Do vậy, Công ty đã xin gia hạn công bố 3 lần, lần gần nhất là ngày 29/10 (gia hạn đến 31/11).

Ngày 14/11, DZM cho biết việc nhập số liệu đã hoàn thành và đang gấp rút liên hệ với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC để soát xét, dự kiến nộp BCTC soát xét bán niên chậm nhất vào ngày 5/12.