Mỏ cát, sỏi Tân Lang: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vi phạm của Cty Gạch không nung Lạng Sơn

mỏ cát, sỏi Tân Lang (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) của Công ty cổ phần Liên doanh gạch không nung Lạng Sơn bị người dân thôn Thanh Hảo (xã Bắc Hùng, Văn Lãng, Lạng Sơn) phản ánh có nhiều dấu hiệu vi phạm được Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh trong bài viết: " Liên quan đến(huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) của Công ty cổ phần Liên doanh gạch không nung Lạng Sơn bị người dân thôn Thanh Hảo (xã Bắc Hùng, Văn Lãng, Lạng Sơn) phản ánh có nhiều dấu hiệu vi phạm đượcphản ánh trong bài viết: " Cty gạch không nung Lạng Sơn bị tố khai thác quá phạm vi mỏ cát được cấp phép ". Ngày 28/3, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 346/UBND-KT t truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chỉ đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Công an tỉnh; huyện Văn Lãng; UBND huyện Văn Lãng; xã Bắc Việt; Bắc Hùng… xem xét, xử lý hành vi vi phạm của Công ty cổ phần Liên doanh gạch không nung Lạng Sơn (Công ty Gạch không nung Lạng Sơn – PV).

Video: Cận cảnh Công ty gạch không nung Lạng Sơn chặn dòng, ngày 13/12/2022, người dân phát hiện máy múc, phương tiện của công ty sang bờ sông thôn Thanh Hảo tác động vào tài nguyên, khoáng sản... nghi vấn vượt quá phạm vi ranh giới mỏ được cấp phép tại dự án mỏ cát, sỏi Tân Lang

Cụ thể, UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý hành vi vi phạm của Công ty Gạch không nung Lạng Sơn liên quan đến lĩnh vực đầu tư (báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 5/4/2023). Trước đó, tại báo cáo số 573/BC-CAT-PC05 (ngày 22/02) của công an tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu Công ty Gạch không nung Lạng Sơn thực hiện: Xây dựng và hoàn thiện các hạng mục công trình phục vụ sản xuất theo Giấy chứng nhận đầu tư và thiết kế kỹ thuật thi công mỏ đã được phê duyệt; cắm lại các mốc khai thác theo quy định; khơi thông, trả lại hiện trạng nhánh sông chảy qua thôn Bản Làng, xã Bắc Việt để đảm bảo lưu thông của dòng chảy. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Tại báo cáo số 123/BC-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (ngày 14/3/2023) cũng nêu rõ: “Kiểm tra thực tế cho thấy: Công ty Gạch không nung Lạng Sơn vẫn chưa xây dựng đủ các hạng mục công trình phục vụ sản xuất theo Giấy chứng nhận đầu tư và thiết kế kỹ thuật thi công mỏ đã được phê duyệt…



Công ty đã ngăn nhánh dòng sông chảy qua thôn Bản Làng, do đó làm ảnh hưởng đến việc lưu thông dòng chảy 2 nhánh của sông Kỳ Cùng không được chảy tự nhiên.”

Như vậy, các nội dung phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống tại bài viết “Cty gạch không nung Lạng Sơn bị tố khai thác quá phạm vi mỏ cát được cấp phép” là đúng. Dựa trên nội dung bài báo (theo phản ánh của công dân), công văn Báo Tri thức và Cuộc sống đề nghị các Sở, ngành liên quan của tỉnh Lạng Sơn vào cuộc cùng xác minh, làm rõ. Cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện hành vi vi phạm của Công ty gạch không nung Lạng Sơn và có kết luận, chỉ đạo xử lý hành vi vi phạm.

Cũng theo văn bản số 346/UBND-KT, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thưc hiện khai thác khoáng sản theo thiết kế mỏ đã được phê duyệt tại mỏ cát, sỏi Tân Lang.

Giao UBND huyện Văn Lãng thường xuyên kiểm tra, rà soát , xử lý các hạng mục công trình xây dựng phục vụ dự án khai thác mỏ cát, sỏi Tân Lang đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Yêu cầu Công ty nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường và pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại công văn số 277/VP-KT ngày 20/01/2023… chủ động khắc phục, bồi thường thiệt hại trong hoạt động khai thác gây ra (nếu có).

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời đơn thư của công dân thôn Thanh Hảo. Chỉ đạo làm rõ phạm vi thiết kế mỏ đã được phê duyệt liên quan đến việc ngăn dòng chảy tại thôn Bản Làng của Công ty gạch không nung Lạng Sơn để xử lý theo quy định (báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 05/4/2023).

Giao Công an tỉnh chỉ đạo phòng chức năng và Công an huyện Văn Lãng, Công an xã Bắc Việt, xã Bắc Hùng tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong kiểm tra, nắm tình hình để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn huyện Văn Lãng.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận hoạt động khai thác tại mỏ cát, sỏi Tân Lang của Công ty gạch không nung Lạng Sơn:

Ảnh vệ tinh hiện trạng khu I, mỏ cát, sỏi Tân Lang trước khi Công ty gạch không nung Lạng Sơn vào khai thác.