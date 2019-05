Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại: Kế hoạch hoàn hảo lộ như thế nào?

Làm khó cơ quan điều tra

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại, trưa nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trần Thị Hiền, SN 1975, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bà Hiền là mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại - Cao Thị Mỹ Duyên, SN 1997, sinh viên năm thứ tư ĐH Nông Lâm thuộc ĐH Thái Nguyên. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Duyên được nghỉ về quê ăn Tết, tham gia bán gà cùng gia đình. Chiều 30 Tết em đi giao gà cho một khách đặt ở khu vực C13 Nông trường, thuộc phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ và mất tích.

Tống đạt Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hiền

Gia đình đã trình báo Công an TP Điện Biên Phủ. Trong thời gian Công an đang tổ chức truy tìm, mẹ Duyên là bà Trần Thị Hiền thường xuyên đăng tải, thậm chí livetream khóc lóc, kêu gào về chuyện con gái bị mất tích.



Trưa mùng 3 Tết, qua nguồn tin của quần chúng, cảnh sát đã phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên ở ngôi nhà hoang thuộc Đội 13, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên - cách trung tâm TP Điện Biên Phủ khoảng 6km.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cảnh sát xác định đây là một vụ án giết người,hiếp dâm. Ban chuyên án được thành lập để truy theo các dấu vết nóng.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, xác minh, Ban chuyên án hầu như không thu thập được thông tin giá trị gì liên quan đến sự mất tích của Cao Mỹ Duyên từ gia đình, nhất là mẹ của nạn nhân ngoài việc có một thanh niên đi xe tay ga đến đặt mua gà, sau đó lấy số điện thoại, hẹn giao gà...

Ban chuyên án họp triển khai công tác điều tra phá án. Ảnh HL.

Cảnh sát ngay ban đầu đã nghi vấn có dấu hiệu của một vụ bắt cóc nhằm cưỡng đoạt tài sản tuy nhiên từ lời khai báo của gia đình, những nhận định của Ban chuyên án lại rơi vào bế tắc.



Bà Hiền gần như không tiết lộ những tình tiết và mối quan hệ của bà và các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, bà này cũng không nằm trong danh sách quản lý nghiệp vụ của Công an địa phương chính vì vậy, việc xác định động cơ gây án, dựng lên các đối tượng nghi vấn gặp hết sức khó khăn.

Kiểm sát viên tham gia khám nghiệm hiện trường.

Tuy nhiên, bằng sự mẫn cảm nghề nghiệp, sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ với sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Ban chuyên án đã khoanh vùng, xác định được nghi can. Theo đó, sau 72h phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên, đối tượng đầu tiên đã bị bắt. Đó là Vương Văn Hùng, SN 1984 ở thị trấn Tuần Giáo (Điện Biên). Hùng mới ra tù, nghiện hút, sống lang thang.



Từ lời khai của Hùng và những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Ban chuyên án lần lượt điều tra, làm rõ, bắt giữ: Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng (anh trai Phạm Văn Nhiệm) và Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công).

Vì Văn Toán và băng nhóm tội ác

Đấu tranh với nhóm đối tượng thực sự là một cuộc đấu trí vì các đối tượng đều nghiện hút ma túy (trừ Bùi Thị Kim Thu), có nhiều tiền án, tiền sự, có nhiều thủ đoạn đối phó, thậm chí bất cần, không thành khẩn, không hợp tác với Công an.



Các đối tượng sau khi gây án có thời gian xóa giấu vết, thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm, tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", các điều tra viên đã từng bước khuất phục nhóm đối tượng này (trong đó có Bùi Văn Công phải mất 20 ngày mới bắt đầu khai báo nhỏ giọt). Đối tượng chủ mưu bắt đầu lộ diện.

Ngày 28/3/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vì Văn Toán, SN 1982 ở Đội 4, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Các đối tượng khai nhận Toán là kẻ đã thuê Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng... tổ chức bắt cóc Cao Mỹ Duyên nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Kế hoạch hoàn hảo

Sau khi bắt Vì Văn Toán, Ban chuyên án và đại diện VKSND tỉnh Điện Biên đã về Hà Nội trực tiếp báo cáo án với lãnh đạo Bộ Công an và VKSND tối cao. Một kế hoạch hoàn hảo được ban chuyên án xây dựng, các điều tra viên có kinh nghiệm được triệu tập tham gia "giai đoạn 2" của chuyên án.

Bà Trần Thị Hiền được cho là một người "sống ảo" nhưng thực tế lại rất khác!

Thời gian này một số tờ báo, đặc biệt là mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin không chính xác, thiếu thiện chí, làm nhiễu loạn, lộ lọt thông tin, nên Ban chuyên án phải thực hiện "rút củi đáy nồi", triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giao Công an huyện Điện Biên điều tra những nghi vấn về ma túy để Phòng CSHS tập trung vào nhóm 8 đối tượng trong nhóm Bùi Văn Công nhằm không "rút dây động rừng!".



Các trinh sát tập trung làm rõ mối quan hệ của Vì Văn Toán và mẹ của nữ sinh xấu số bị sát hại Cao Mỹ Duyên. Qua đấu tranh, khai thác Vì Văn Toán và một số đối tượng trong nhóm, Cơ quan CSĐT có đủ cơ sở cơ sở khẳng định bà Trần Thị Hiền tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Bà ta có mối quan hệ "làm ăn" với Vì Văn Toán từ trước khi đối tượng này đi tù (Toán đi tù 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra trại giữa năm 2018). Cơ quan điều tra có căn cứ khẳng định đối tượng này tham gia nhiều phi vụ với số lượng ma túy không hề nhỏ...

Cảnh sát xác định Trần Thị Hiền có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.Liên quan đến thông tin có hay không bà Trần Thị Hiền liên quan đến mâu thuẫn làm ăn dẫn đến việc mâu thuẫn với các đối tượng nên chúng ra tay sát hại Cao Mỹ Duyên, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh. Sau khi tiếp nhận vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến đối tượng Hiền từ Công an huyện Điện Biên, Ban giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng CSHS tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thời gian gần đây, phát hiện thấy "động", bà Trần Thị Hiền sử dụng nhiều chiêu trò nhằm "tung hỏa mù" nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Thậm chí trước khi bị bắt (25/5/2019), bà ta vẫn lên mạng xã hội xỉa xói, đòi thiêu sống nhóm đối tượng bắt cóc con gái!?.

Trên cơ sở chứng cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở của Trần Thị Hiền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lúc bị bắt, bà Trần Thị Hiền vẫn hết sức ngoan cố lu loa rằng mình không liên quan đến ma túy, "con tôi vừa mới mất, tôi không làm gì sai trái sao lại bắt tôi". Được biết việc khởi tố, bắt tạm giam bà Hiền đã được liên ngành Công an, VKSND cân nhắc rất kĩ về thời điểm, vừa không ảnh hưởng đến tiến trình điều tra, vừa đảm bảo tính nhân văn với gia đình đối tượng...

Chiều 25/5, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Thanh Hưng cho biết, việc bà Hiền bị bắt khiến người dân địa phương và chính quyền hết sức bất ngờ. Vị này cũng cho hay, ở địa phương bà Hiền từng lên facebook đăng tải những thông tin xuyên tạc, mang tính kích động và bị công an xã mời lên làm việc nhưng không xử phạt.