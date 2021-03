Mẹ đẻ bạo hành bé 6 tuổi ở Cẩm Giàng: “Ác mẫu” mang bầu... thoát tội?

Vụ việc mẹ đẻ bạo hành bé 6 tuổi ở huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) gây bức xúc dư luận. Xuất phải chỉ từ việc con gái thường xuyên đi vệ sinh không bảo mẹ, thay vì nhắc nhở, dặn dò con, người mẹ này nhiều lần đánh đập, bạo hành gây thương tích dẫn đến việc bé phải nhập viện điều trị với khuôn mặt bầm tím.



Vào cuộc xác minh, Công an huyện Cẩm Giàng nhận định, hành vi bạo hành con gái ruột của Vũ Thị Th. (SN 1996, trú tại xã Định Sơn, hiện đang thuê trọ tại thôn Quý Dương, xã Tân Trường, cùng huyện Cẩm Giàng) có dấu hiệu của “Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” theo Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Cháu bé bị chính mẹ đẻ của mình bạo hành.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại Vũ Thị Th. đang mang thai 6 tháng nên cơ quan công an không áp dụng biện pháp bắt tạm giam và đợi kết quả điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Dư luận đặt câu hỏi, liệu việc đang mang bầu có phải tình tiết khiến người mẹ này thoát tội ngược đãi con?

Trao đổi với PV, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trẻ em là đối tượng được nhà nước và các cấp chính quyền bảo vệ và chú trọng chăm sóc phát triển. Điều 65 Hiến pháp 1992 đã khẳng định: "Trẻ em được gia đình, Nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục".

Theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, cha mẹ có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, yêu thương và dạy bảo con của mình... Đồng thời, đây cũng là truyền thống, một phạm trù đạo đức của dân tộc ta từ trước đến nay.

Do đó, mọi hành vi mang tính ngược đãi, bạo hành trẻ em đều là hành vi trái quy định của pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi pháp luật có các biện pháp xử phạt cụ thể.

Luật sư Hoàng Tùng cho rằng, nạn nhân trong vụ bạo hành trên được xác định là bé gái 6 tuổi.

“Bé gái là con ruột của đối tượng gây ra hành vi bạo hành. Độ tuổi cháu bé hạn chế cả về nhận thức, hạn chế về thể lực và chưa có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Do đó, trường hợp này, nạn nhân là người bị phụ thuộc vào mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, người mẹ này đã nhiều lần đánh đập, bạo hành, gây thương tích, thậm chí nhốt con gái trong phòng trọ” – luật sư Hoàng Tùng nhận định.

Từ đó, ông Tùng cho rằng, hành vi của người mẹ này đã có dấu hiệu của “Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” - theo Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hành vi của đối tượng có dấu hiệu ngược đãi, hành hạ con ruột của mình. Do đó, với hành vi này, đối tượng có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm (theo khoản 2 điều 185).

Luật sư Hoàng Tùng.

Luật sư Hoàng Tùng cho biết, theo cơ quan công an cung cấp, hiện đối tượng này đang mang bầu, do đó, theo các quy định của pháp luật trong trường hợp này không cần áp dụng biện pháp tạm giam.

“Tuy nhiên, theo quy định về các căn cứ miễn trách nhiệm hình sự tại Điều 29 Bộ luật hình sự, việc phụ nữ mang thai không phải là căn cứ miễn trách nhiệm hình sự . Đây chỉ là một yếu tố để xem xét áp dụng mức hình phạt, loại hình phạt hoặc các biện pháp tố tụng cụ thể. Do đó, nếu kết quả điều tra xác định hành vi của đối tượng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì đối tượng này sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật” – luật sư Hoàng Tùng nêu ý kiến.

Trước đó, đêm 6/3, qua công tác nắm tình hình và được quần chúng nhân dân giúp đỡ, Công an huyện Cẩm Giàng phát hiện tại phòng thuê trọ của gia đình ông Trần Ngọc Nhiên ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường có một bé gái bị nhốt một mình khóc lóc kêu cứu.

Qua xác minh, cháu bé 6 tuổi có tên V.N.P.C. đang ở cùng mẹ đẻ là Vũ Thị Th. (25 tuổi) và em gái ruột V.P.M. (2 tuổi) đều có hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Định Sơn (cùng huyện Cẩm Giàng).

Do bức xúc về việc cháu C. thường xuyên đi vệ sinh không bảo mẹ nên vào các ngày 18 và 20/2, ngày 4 và 6/3, Th. nhiều lần chửi, đánh cháu C. gây thương tích và nhốt tại phòng trọ không cho ra ngoài.

Khi phát hiện sự việc, Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp chính quyền xã Tân Trường cùng người dân đưa cháu C. đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện. Sau đó, cháu C. được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện nay, tình trạng sức khoẻ, tâm lý của cháu C. dần ổn định và đang được bà ngoại cùng dì ruột chăm sóc.

Điều 185 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình đã nêu rõ: “Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc các trường hợp: thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần; đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết có thai, người già yếu; đối với người khuyết tật, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo thì bị phạt từ từ 2-5 năm”.

