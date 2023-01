Ngày 1/1, Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cho biết vừa bắt giữ Vũ Ngọc Nam (SN 2004, trú tại xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), đối tượng gây ra vụ trọng án làm một người tử vong.

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 30/12, Công an thị xã Phú Thọ nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê, trà sữa 1995 thuộc phường Âu cơ, thị xã Phú Thọ. Sau khi nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thị xã Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an thị xã Phú Thọ đã tiến hành truy đuổi theo hướng bỏ chạy của đối tượng nghi vấn.

Đối tượng Vũ Ngọc Nam tại cơ quan Công an.

Quá trình rà soát, đến 1h30 sáng ngày 31/12, Công an thị xã đã bắt giữ được Vũ Ngọc Nam, đối tượng gây ra vụ án mạng, khi đang trốn tại xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba; thu giữ con dao và vật chứng của vụ án đối tượng vứt bỏ trên đường chạy trốn.

Quá trình điều tra xác định, vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Trần Minh Tiến (SN 2004, trú tại khu Vạn Thắng, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ), nhân viên quán cà phê, trà sữa 1995 với Nguyễn Tuấn Anh (SN 2004, trú tại khu 2, xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba), là khách đến quán uống nước.

Với bản tính côn đồ, Tiến đã gọi điện thoại cho các đối tượng gồm Lê Văn Khải (SN 1999) và Lê Đức Lương (SN 2002, đều trú tại khu Vạn Thắng, xã Văn Lung) và N.V.N (SN 1995 trú tại khu Thanh Viên, phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ), nạn nhân của vụ án còn Nguyễn Tuấn Anh gọi Trần Huỳnh Đức (SN 2005) và Vũ Ngọc Nam (SN 2004, đều trú tại xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba) để giải quyết mâu thuẫn.

Nam đã dùng hung khí đâm vào ngực trái của N.V.N; chém vào tay Lê Văn Khải, Lê Đức Lương. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân N.V.N được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong; hai trường hợp còn lại là Lê Văn Khải, Lê Đức Lương bị thương điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ.

Hiện vụ mâu thuẫn giữa nhân viên quán trà sữa và khách, 1 người bị đâm chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.