Mang hai tiền án, nữ đạo chích gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

Ngày 15/3, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hậu Lộc vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Bùi Thị Hà (SN 1976 ở phố Ngô Từ, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản…

Đối tượng Bùi Thị Hà tại cơ quan Công an.

Trước đó, tại Bưu điện xã Mỹ Lộc xảy ra vụ việc kẻ gian giả người mua sách báo và sim, thẻ điện thoại trà trộn vào bưu điện trộm cắp một ví bên trong có hơn 40 triệu đồng là tiền bán hàng của bưu điện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hậu Lộc đã lập chuyên án truy xét để nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng Bùi Thị Hà là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận trước đó đã gây ra 3 vụ trộm cắp khác tại thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn. Thủ đoạn trộm cắp của đối tượng này là thường đi xe máy biển số giả, đeo khẩu trang, bịt kín mặt, giả làm khách hàng trà trộn vào các cửa hàng, bưu điện và lợi dụng sự mất cảnh giác của nhân viên, chủ cửa hàng để trộm cắp tiền, tài sản.

Được biết, Bùi Thị Hà là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an huyện Hậu Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Thị Hà để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Hậu Lộc cũng khuyến cáo người dân, hiện nay trên địa bàn tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn đang diễn ra phức tạp.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để phát sinh các điều kiện, sơ hở để bọn tội phạm lợi dụng trộm cắp, đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức, công dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình; thường xuyên tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh, buôn bán, nơi thường có người ra vào phải lắp đặt hệ thống camera an ninh và có bảo vệ trông coi, tuần tra canh gác…