Mang 2 lệnh truy nã, vẫn gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

Ngày 23/2, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 13h35 ngày 18/2, Tổ công tác của Công an phường Yên Hòa phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp chiếc xe đạp thể thao nhãn hiệu GIANT ATX tại tầng hầm chung cư Home City 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Đối tượng Hoàng Văn Binh tại co quan Công an.

Tại cơ quan Công an, đối tượng có biểu hiện khai nhận quanh co, che giấu thông tin. Công an phường Yên Hòa đã đấu tranh, làm rõ danh tính thật của đối tượng Hoàng Văn Binh (SN 1996; Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng).

Qua xác minh, đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện đang bị cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Cao Bằng truy nã theo quyết định số 207 ngày 21/4/2022 và Công an quận Nam Từ Liêm truy nã theo quyết định số 8 ngày 16/8/2022 về tội trộm cắp tài sản.

Đấu tranh khai thác, Binh khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe đạp trước đó với tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng.

Hiện vụ mang 2 lệnh truy nã, thanh niên vẫn gây ra hàng loạt vụ trộm cắp đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.