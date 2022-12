Mặc cho rét đậm, người dân vẫn đổ xô mua đào chơi Tết

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Quý Mão 2023, nhưng tại chợ hoa Quảng An(quận Tây Hồ - Hà Nội) các tiểu thương đã bày bán hàng nghìn cành đào các loại, phục vụ nhu cầu chơi Tết sớm của người dân Thủ đô. Theo ghi nhận của PV, mặc cho thời tiết Hà Nội rét đậm, nhiệt độ ngoài trời khoảng 13 độ C nhưng người dân vẫn xuống phố mua đào chơi Tết từ sớm. Theo các tiểu thương, giá đào Tết năm nay cao hơn năm ngoái. Giá cành đào nhỏ dao động 100 nghìn đến 300 nghìn đồng/cành; cành đào to dao động từ 700 nghìn đến vài triệu đồng tuỳ vào độ đẹp, thế cành, lượng hoa… Anh Nguyễn Đức Thắng (tiểu thương tại chợ hoa Quảng An) cho biết: "Càng về cận ngày 30 thì lượng người mua càng tăng cao. Nhiều người có nhu cầu chơi đào cả Tết Dương lịch nên đã mua từ sớm." Đào ở đây chủ yếu có nguồn từ Nhật Tân. Chủ yếu bày bán là đào bích và đào phai, đào trắng cũng có nhưng số lượng chỉ vài gốc. Những nụ hoa đào phai đã bung nở khoe sắc rực rỡ. Đây là lứa đào được người nông dân ép nở sớm hơn chính vụ một tháng để cho kịp Tết Dương lịch. Hoa đào dường như là một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người Việt mỗi khi Tết đến xuân về. Cô Đoàn Thị Lan cùng gia đình từ TP HCM ra Hà Nội chơi chia sẻ: "Hoa đào là loài hoa đặc trưng của Tết miền Bắc, nhưng miền Nam cũng rất ưa chuộng hoa đào. Ở nhà tôi đã có rất nhiều loại hoa rồi, nhưng tôi vẫn mua tiếp 3 bó đào mang về lại Sài Gòn, vừa trang trí vừa tặng cho bạn bè." Những cành đào tươi thắm sẽ được giao tới tận nhà cho khách hàng. >>> Mời độc giả xem thêm video Chợ hoa Quảng Bá "không ngủ" vào những đêm cuối cùng năm Canh Tý (Nguồn: Lao Động)

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Quý Mão 2023, nhưng tại chợ hoa Quảng An(quận Tây Hồ - Hà Nội) các tiểu thương đã bày bán hàng nghìn cành đào các loại, phục vụ nhu cầu chơi Tết sớm của người dân Thủ đô. Theo ghi nhận của PV, mặc cho thời tiết Hà Nội rét đậm, nhiệt độ ngoài trời khoảng 13 độ C nhưng người dân vẫn xuống phố mua đào chơi Tết từ sớm. Theo các tiểu thương, giá đào Tết năm nay cao hơn năm ngoái. Giá cành đào nhỏ dao động 100 nghìn đến 300 nghìn đồng/cành; cành đào to dao động từ 700 nghìn đến vài triệu đồng tuỳ vào độ đẹp, thế cành, lượng hoa… Anh Nguyễn Đức Thắng (tiểu thương tại chợ hoa Quảng An) cho biết: "Càng về cận ngày 30 thì lượng người mua càng tăng cao. Nhiều người có nhu cầu chơi đào cả Tết Dương lịch nên đã mua từ sớm." Đào ở đây chủ yếu có nguồn từ Nhật Tân. Chủ yếu bày bán là đào bích và đào phai, đào trắng cũng có nhưng số lượng chỉ vài gốc. Những nụ hoa đào phai đã bung nở khoe sắc rực rỡ. Đây là lứa đào được người nông dân ép nở sớm hơn chính vụ một tháng để cho kịp Tết Dương lịch. Hoa đào dường như là một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người Việt mỗi khi Tết đến xuân về. Cô Đoàn Thị Lan cùng gia đình từ TP HCM ra Hà Nội chơi chia sẻ: "Hoa đào là loài hoa đặc trưng của Tết miền Bắc, nhưng miền Nam cũng rất ưa chuộng hoa đào. Ở nhà tôi đã có rất nhiều loại hoa rồi, nhưng tôi vẫn mua tiếp 3 bó đào mang về lại Sài Gòn, vừa trang trí vừa tặng cho bạn bè." Những cành đào tươi thắm sẽ được giao tới tận nhà cho khách hàng. >>> Mời độc giả xem thêm video Chợ hoa Quảng Bá "không ngủ" vào những đêm cuối cùng năm Canh Tý (Nguồn: Lao Động)