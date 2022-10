Liên tiếp phát hiện 2 thi thể ở Huế và Quảng Trị

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nạn nhân xấu số là chị L.T.O. (SN 1977, trú tại thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP. Huế) tử vong tại nhà riêng.

Sự việc trên được người dân phát hiện vào chiều 10/10, lúc này trên người nạn nhân có nhiều vết thương và đã tử vong trước đó.

Thi thể ở Quảng Trị trôi dạt vào bờ biển

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an TP. Huế đang điều tra, truy bắt nghi can liên quan vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Được biết nạn nhân là một phụ nữ đơn thân và đã có 2 người con.

Cũng trong ngày 10/10 lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Trung An, xã Hải Khê (huyện Hải Lăng). Sự việc này được một người dân trên địa bàn khi đi nhặt ve chai phát hiện được.

Ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã có mặt để điều tra, xác minh làm rõ sự việc.