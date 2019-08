Liên tiếp clip “nóng” bị phát tán, phải chăng pháp luật chưa đủ sức răn đe?

Ngày 12/8, Công an Hà Nội cho biết vẫn đang truy tìm thủ phạm phát tán clip "nóng" lễ tân Spa quan hệ cùng bạn trai tại cầu thang. Nạn nhân xuất hiện trong clip là chị P. đã cùng người thân đến trụ sở Phòng cảnh sát hình sự để trình báo. "Nhận thấy chị P. đang tạm trú ở quận Đống Đa nên công an quận này thụ lý", một cán bộ Phòng cảnh sát hình sự cho hay. Nhiều ngày trước đó, đoạn video ghi lại cảnh quan hệ nam nữ của chị P. (tạm trú phường Trung Liệt, quận Đống Đa) với bạn trai tại cầu thang một tòa nhà lan truyền trên Internet. Ngay sau đó, thông tin cá nhân và hình ảnh của chị P. xuất hiện trên các trang mạng, được nhiều người thu thập, chia sẻ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Tháng 12/2018, TAND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Trịnh Quang Triển (21 tuổi, trú cùng huyện) 2 năm tù về tội Làm nhục người khác. Theo cáo buộc, Triển và chị N. (cùng quê) yêu nhau và nhiều lần quan hệ tình dục. Mỗi lần ân ái, nam thanh niên dùng điện thoại ghi lại cảnh tình tứ. Sau khi chia tay với chị N., Triển vẫn lưu lại các đoạn video này (Ảnh minh họa). Tháng 2/2018, biết cô gái có người yêu mới, Triển tìm được tài khoản Facebook của người bạn trai mới này rồi gửi clip qua tin nhắn Facebook cho anh ta. Nghe người yêu gặng hỏi, chị N. thú nhận chuyện quá khứ với Triển. Ngày 27/2, cô gái xấu hổ nên uống thuốc độc tự tử nhưng may mắn được bác sĩ cứu sống (Ảnh minh họa). Ngày 25/6/2015, cơ quan CSĐT – Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Tấn Lộc (22 tuổi, ngụ tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Đối tượng Lộc đa tung clip nhạy cảm lên mạng, dẫn đến cái chết thương tâm của thiếu nữ A.T. (SN 2000, ngụ xã X.Đ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Qua kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, Lộc và nữ sinh N.T.A.T yêu nhau đã lâu. Mỗi lần cặp đôi này thực hiện hành vi quan hệ tình dục đều có dùng điện thoại quay lại clip "nóng". Ban đầu, người thân của nữ sinh A.T ngăn cản quyết liệt, nhưng không được nên đành chấp nhận cho cặp đôi này đến với nhau, với điều kiện A.T phải học hết lớp 12 thì mới được cưới. Trưa ngày 17/6/2015, Lộc lại đến nhà T để nói chuyện, lại còn đánh nữ sinh mới 15 tuổi này. Khi về nhà, Lộc đã tung clip sex quay lại cảnh ân ái của mình và T. lên facebook cá nhân. Ban đầu, Lộc để chế độ cá nhân, có nghĩa là chỉ có một mình Lộc mới coi được. Sau đó ít phút, Lộc đã để chế độ mở cho tất cả mọi người cùng xem. Tháng 7/2017, Phạm Văn Hiến (28 tuổi, quê ở Nam Định) lên mạng làm quen với chị H. (25 tuổi). Sau nhiều lần chuyện trò, biết bạn gái đang cần tiền nên Hiến đề nghị cô gái cho anh ta quan hệ tình dục, đổi lại Hiến sẽ đưa cho H. vài triệu đồng. Được cô gái đồng ý, Hiến đã dùng điện thoại bí mật ghi lại cảnh ân ái với chị H. trong nhà nghỉ. Sau đó, thừa lúc cô gái đi tắm, Hiến lục ví của nạn nhân trộm hơn 9 triệu đồng rồi bỏ đi. Sau lần đó, Hiến nhắn tin dọa tung clip "nóng" của chị H. lên mạng để ép cô gái đưa 15 triệu đồng. Để nạn nhân tin, anh ta gửi hình ảnh đã ghi được qua tin nhắn. Lo sợ, chị H. đã trình báo cảnh sát. Ngày 13/7/2017, Phạm Văn Hiến bị bắt. Tháng 1/2018, TAND Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Hiến tổng 3 năm tù về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản (Ảnh minh họa). Tháng 3/2017, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử Nguyễn Đức Nhật (34 tuổi, quê Bình Dương) và đồng phạm về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. VKSND cùng cấp cáo buộc, năm 2012, Nhật thuê máy chủ của công ty tại Pháp và Hà Lan để lập và quản trị một trang web có chức năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Trang web của Nhật yêu cầu thành viên muốn tải dữ liệu về máy thì phải nộp tiền. Để tiện việc kinh doanh, Nhật và đồng phạm thành lập một công ty để thuê dịch vụ thanh toán online qua thẻ ngân hàng. Hầu hết thành viên tham gia trang web của Nhật đều đăng hình ảnh, phim có nội dung đồi trụy, giới thiệu, chia sẻ các ấn phẩm này trên các trang mạng xã hội, blog, website trong và ngoài nước. Chỉ trong 2 năm (2012-2014), Nhật đã thu được số tiền hơn 152 tỷ đồng từ việc phát tán phim có nội dung đồi trụy. Với những gì đã gây ra, tòa tuyên Nguyễn Đức Nhật 42 tháng tù giam, tịch thu toàn bộ số tiền thu lời bất chính. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Hà Nội) cho rằng, các clip nóng, ảnh khiêu dâm và những ấn phẩm có tính chất tình dục đều bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm truyền bá, đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Do đó, hành vi đăng tải clip nóng của hot girl hay bất kì ai lên trên mạng xã hội hoặc phát tán truyền bá trong công chúng là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

