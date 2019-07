Lên bar xả stress rồi đánh trọng thương luôn chủ quán

(Kiến Thức) - Ngày 26/7, công an TP Hà Nội cho biết đã ra lệnh truy nã đối tượng Đỗ Văn Đức (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo đó, Đỗ Văn Đức bị truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích. Hiện Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó vào k hoảng 23h ngày 21/3/2019, Đỗ Văn Đức cùng khoảng 20 người bạn rủ nhau lên phố cổ tìm quán bar để xả tress. Trong tiếng nhạc quay cuồng, Đức và bạn có va chạm với anh X (SN 1979; trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) là chủ quán bar.

Thiếu kiềm chế, Đức đã dùng cốc thủy tinh đập vào mặt anh X và hô hào bạn bè cầm chai rượu XO đập tiếp vào đầu nạn nhân. Anh X được bảo vệ chạy ra can ngăn rồi đưa đi bệnh viện. Kết quả giám định cho thấy anh X bị tổn hại sức khỏe là 32%.

Đối tượng Đỗ Văn Đức.

Ngày 04/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Đức. Ngày 29/6/2019,công an tiếp tục ra quyết định truy nã bị can...

Theo thông tin từ công an TP Hà Nội, Đỗ Văn Đức là đối tượng truy nã nguy hiểm . Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt, giải ngay đối tượng đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Nếu phát hiện ra đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự (Số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - SĐT: 0993325000), Tổng đài 113 - CATP hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội (facebook.com/ConganThuDo) để được hỗ trợ.

