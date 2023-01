Lào Cai: Mâu thuẫn trong tiệc cưới, người đàn ông bị đâm tử vong

Ngày 13/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ Tẩn Láo Tả (SN 1988, trú xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) về hành vi Giết người.

Tẩn Láo Tả tại cơ quan Công an.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, tối 10/1, Công an huyện Bát Xát nhận tin báo khoảng 19h cùng ngày, tại đám cưới nhà ông P. (thôn San Lùng, xã Bản Xèo) xảy ra 1 vụ án mạng. Thời điểm trên, trong lúc ăn cơm và uống rượu, Tẩn Láo Tả có xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi nhau với anh Nguyễn (trú xã Bản Xèo).

Trong lúc cãi vã, Tả đã chạy vào bếp nhà ông P. lấy 1 con dao nhọn đâm 1 nhát vào ngực phải khiến anh Nguyễn trọng thương, tử vong sau đó. Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng truy bắt nghi phạm Tả. Qua xác minh, các trinh sát xác định Tả đang lẩn trốn ở Phú Thọ. Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ thành công Tả vào khoảng 19h tối 12/1 tại khu 5, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, Tả khai nhận sau khi gây án, đã bỏ trốn vào một hang sâu trên núi thuộc xã Mường Hum, huyện Bát Xát ngủ qua đêm. Sáng 11/1, Tả đã vượt rừng đi bộ ra TP Lào Cai thuê nhà nghỉ, rồi tiếp tục đi bộ lên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai bắt xe khách về Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ để tiếp tục lẩn trốn. Trong lúc đi xin cơm tại nhà người quen thì bị bắt giữ.

Hiện vụ mâu thuẫn trong tiệc cưới, người đàn ông bị đâm tử vong ở Lào Cai đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.