La liệt biệt thự bỏ hoang ở “bãi biển đẹp nhất châu Á“

Trên con đường dẫn xuống bãi biển Hà My, thuộc địa bàn phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, những tòa biệt thự "giả cổ" thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách khi lần đầu đặt chân tới một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á. Các căn biệt thự với màu sơn vàng và mái ngói đỏ đặc trưng của phố cổ Hội An nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và yên bình của biển Hà My, nơi được xem là tọa độ "sống ảo" mới nổi của Quảng Nam. Lối vào dãy biệt thự nằm ở mặt tiền con đường tỷ đô nối thành phố Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam). Đằng sau cánh cổng là la liệt các căn biệt thự vừa mới được xây thô. Cả dãy biệt thự vài chục căn bị bỏ hoang, không một bóng người. Thiết kế lạ mắt của các căn biệt thự 2 tầng, có lẽ được lấy cảm hứng từ thành phố di sản - Hội An, cách đó tầm khoảng 7km. Tất cả mới chỉ được xây thô, nhiều hạng mục còn chưa hoàn thiện. Bỏ hoang lâu ngày, nhiều căn biệt thự đã đổi màu theo thời gian. Rêu mốc phủ kín trên những hạng mục dang dở. Nhiều căn chỉ mới được đúc trụ và đổ sàn, còn chưa rõ hình hài. Diện tích mỗi căn nhà đã xây tường bao tại đây khá nhỏ, đúng kiểu "nhà ở phố cổ". Một công nhân được thuê tưới cây cho biết, dự án này thuộc sở hữu của một công ty bất động sản "đình đám" ở Quảng Nam. Theo người này, dự án tạm dừng thi công đã lâu và chưa biết khi nào mới khởi động lại. Và những du khách đến với bãi biển Hà My vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước dãy biệt thự "lạ". >>> Mời độc giả xem thêm video Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ:

