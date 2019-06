Kỳ lạ chú chó biết nhặt ve chai, người mua trả 100 triệu nhưng chủ không bán

Theo anh Hồ Xuân Thu (trú tại phường Biên Gia, quận Hà Đông, Hà Nội) chủ nhân của chú chó biết nhặt ve chai cho biết, anh nhận nuôi chú chó từ một người bạn tặng anh làm kỷ niệm và đặt tên là Ủn. Chú chó rất hiền, thông minh và sống tình cảm với chủ, không tấn công ai bao giờ. Đến hiện tại, chú chó đã được 15 tháng tuổi. Thi thoảng anh hay thấy chú chó miệng ngậm vỏ lon, chai nhựa chạy lon ton về nhà. Sau đó, tò mò kiểm đi theo kiểm tra mới biết vỏ chai được chất thành đống trong kho. Số vỏ chai nhựa mà chú chó Ủn thích nhặt ve chai nhặt mang về. "Trước đó, nó vẫn thường hay đi mang những vỏ chai lọ về kho ở nhà để. Ban đầu gia đình cũng không thích và cấm thì nó không mang về nhà nữa, nhưng cu cậu chỉ len lén để ngoài gốc cây ở cổng, mãi đến khi nó cất trong kho nhiều quá thì mới biết nó thích gom vỏ chai, lon nhựa. Thấy việc này cũng cũng không ảnh hưởng gì, trái lại còn góp phần làm sạch môi trường nên gia đình cũng không ngăn cấm nữa. Tôi cũng chuẩn bị sẵn cho Ủn riêng một thùng xốp ở cổng để khi mang chai lọ về nó để đó cho sạch, cũng may nó chỉ hoàn toàn mang chai lọ chứ không mang những thứ khác về" anh Thu chia sẻ. Thấy chú chó rất thông minh và lanh lợi nên có rất nhiều người đến hỏi mua với giá cao. Tính đến hiện tại, đã có người đến trả giá hơn 100 triệu đồng. Thi thoảng người ta lại thấy chú chó lon ton lượm vỏ chai ngoài đường. "Do đây là giống chó nhỏ, hiện Ủn nó cũng chỉ được 14kg nên rất khó chống cự khi bị kẻ gian bắt trộm, giờ tôi cũng lo vì không ở nhà trông được nhiều. Thời gian tới, gia đình sẽ lắp camera để đảm bảo an ninh hơn", chủ nhân của chú chó nói Chú chó gom vỏ chai được chất thành đống. Chiếc thùng được chủ nhân chuẩn bị cho chú chó đựng vỏ lon. Ngoài việc "lượm nhặt" vỏ chai lọ mang về, Ủn cũng hay phụ giúp chủ nhân các việc lặt vặt trong nhà như vứt rác vào thùng. Khi chủ nhân đi chợ, chú chó cũng hay đi theo để phụ giúp mang đồ.

