Kinh hoàng ũ lụt tàn phá tan hoang, ám ảnh dân Việt

Trận lũ lụt quét qua bất ngờ tại Tây Nguyên gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã có mặt và cùng người dân khắc phục hậu quả. Trong ảnh là một em bé đang được chiến sĩ công an cho mặc áo phao. Hình ảnh xúc động "như cha bồng con" trong trận mưa lũ tại Đắk Lắk được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, nhận được hàng nghìn lượt like và comment ngợi khen. Lực lượng chức năng tranh thủ ăn qua bữa bằng bánh mì trong khi tiếp tục sát cánh cùng bà con Tây Nguyên chống chọi với mưa lũ. Trong khi đó, tại huyện đảo Phú Quốc, do lượng mưa lớn, nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ. Có nơi, nước ngập quá đầu người. Mọi sinh hoạt của người dân Phú Quốc bị đảo lộn. Lượng lớn khách du lịch cũng đang bị mắc kẹt trên đảo, không thể di chuyển về đất liền. Sau mưa lớn, sạt lở đất ở Đắk Nông đã khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong do bị vùi lấp. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, lũ quét cũng hoành hành tại nhiều điểm. Trong ảnh là sân trường Si Ma Cai, huyện Hắc Hà, tỉnh Lào Cai, đã bị biến thành "bể bơi" những chiếc xe máy nằm sâu dưới hơn 1m nước, chỉ còn thấy mỗi tay lái và gương. Tại thôn Đạ Nghịt, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, 44 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn bởi dòng nước lũ đổ về, đang được lực lượng chức năng lập kế hoạch giải cứu. Trong ảnh là một bé trai đã được cho mặc áo phao. Em bé được đặt trong một giỏ sắt, hai tay nắm chặt dây thừng buộc thành giỏ với cáp cứu hộ. Để vượt qua dòng nước lũ đang chảy cuồn cuộn phía dưới, người dân phải mặc áo phao, treo mình lơ lửng, đu qua sông. Trong khi đó, sự cố kẹt cửa xả lũ thủy điện Đắk Kar ở xã Phú Sơn, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông, khiến đập có nguy cơ bị vỡ. 10.000 người dân đã được chính quyền sơ tán, đề phòng tình huống xấu nhất.

Trận lũ lụt quét qua bất ngờ tại Tây Nguyên gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã có mặt và cùng người dân khắc phục hậu quả. Trong ảnh là một em bé đang được chiến sĩ công an cho mặc áo phao. Hình ảnh xúc động "như cha bồng con" trong trận mưa lũ tại Đắk Lắk được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, nhận được hàng nghìn lượt like và comment ngợi khen. Lực lượng chức năng tranh thủ ăn qua bữa bằng bánh mì trong khi tiếp tục sát cánh cùng bà con Tây Nguyên chống chọi với mưa lũ. Trong khi đó, tại huyện đảo Phú Quốc, do lượng mưa lớn, nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ. Có nơi, nước ngập quá đầu người. Mọi sinh hoạt của người dân Phú Quốc bị đảo lộn. Lượng lớn khách du lịch cũng đang bị mắc kẹt trên đảo, không thể di chuyển về đất liền. Sau mưa lớn, sạt lở đất ở Đắk Nông đã khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong do bị vùi lấp. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, lũ quét cũng hoành hành tại nhiều điểm. Trong ảnh là sân trường Si Ma Cai, huyện Hắc Hà, tỉnh Lào Cai, đã bị biến thành "bể bơi" những chiếc xe máy nằm sâu dưới hơn 1m nước, chỉ còn thấy mỗi tay lái và gương. Tại thôn Đạ Nghịt, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, 44 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn bởi dòng nước lũ đổ về, đang được lực lượng chức năng lập kế hoạch giải cứu. Trong ảnh là một bé trai đã được cho mặc áo phao. Em bé được đặt trong một giỏ sắt, hai tay nắm chặt dây thừng buộc thành giỏ với cáp cứu hộ. Để vượt qua dòng nước lũ đang chảy cuồn cuộn phía dưới, người dân phải mặc áo phao, treo mình lơ lửng, đu qua sông. Trong khi đó, sự cố kẹt cửa xả lũ thủy điện Đắk Kar ở xã Phú Sơn, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông, khiến đập có nguy cơ bị vỡ. 10.000 người dân đã được chính quyền sơ tán, đề phòng tình huống xấu nhất.