Kiều nữ bị đánh ghen tàn bạo, bị lột đồ, xát ớt ngay giữa đường

Kiều nữ” xứ Thanh bị lột đồ, xát ớt và đổ cả can nước mắm lên người

Tối 12/6, tại phố Cao Thắng (TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ đánh ghen kinh hoàng giữa cô gái trẻ và nhóm phụ nữ. Một người chứng kiến sự việc cho biết, cô gái bị nhóm này đánh ghen ngay giữa đường, trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Không chỉ có những màn mắng chửi, túm tóc, tát, nhóm phụ nữ còn lột đồ cô gái rồi dùng nước mắm đổ lên người cô gái.

Sáng 13/6, Đại tá Nguyễn Chí Phương – Trưởng Công an TP.Thanh Hóa cho biết nạn nhân trong vụ đánh ghen tên G. (SN 1990, chủ tiệm Spa, ngụ phường Trường Tri).

Trao đổi với PV, chị G. kể lại, ngày 12/6, chị tới làm tóc ở một cửa hàng trên đường Cao Thắng. Khoảng 20h30 chị vừa rời khỏi cửa hàng làm tóc thì bị một nhóm phụ nữ lao vào đánh đập.

"Kiều nữ" bị lột đồ, xát muối ớt và đổ nước mắm lên người.

“Một tốp 3-4 người nhảy vào đánh, một nhóm khác đứng ngoài không cho người dân vào can. Sau khi đánh, chúng lột đồ đổ nước mắm và bột ớt lên cơ thể mình”, chị G. kể lại việc bị tấn công kinh hoàng.



Theo chị G., sau khi bị các đối tượng tấn công, làm nhục đêm 12/6, chị đã trình báo cơ quan công an. Do bị thương vùng mặt và bỏng rát da do bị đổ ớt vào người nên chị đã tới bệnh viện điều trị.

Chị G tiết lộ, trong lúc các đối tượng đánh đập, làm nhục, chị nhận ra 3 người gồm bà Hoa, bà Dung (tên gọi là Dung “ma ma”) và một người gọi là “Mắm”. Chị cũng khẳng định đã có chồng con và không quan hệ ngoài luồng với ai. Các đối tượng cố tình dàn dựng vụ đánh ghen để làm tổn hại uy tín, danh dự và công việc.

Bồ nhí đánh ghen ngược, cướp chồng còn tìm đến tận nơi dằn mặt người vợ

Chiều 29/5, một tài khoản Facebook đã đăng tải đoạn clip ghi cảnh một người phụ nữ mặc váy chống nắng liên tục đánh đập và dọa người phụ nữ khác ở khu chợ khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Trong clip, cô gái mặc váy chống nắng (được cho là cô bồ) đã xô đẩy, kéo lê rồi liên tiếp dùng tay chân đạp vào đầu, mặt người phụ nữ. Khi người dân chạy đến can ngan và khuyên người phụ nữ kia hãy chạy đi thì cô bồ chỉ thẳng vào mặt “Mày định chạy đi đâu?”. Sau đó người phụ nữ đáp trả: “Đã cướp chồng người khác rồi thì đừng có nói to”.

Cô bồ và người vợ đã tranh cãi nhau một lúc lâu. Sau đó cô bồ lại xông vào đánh người vợ tới tấp mặc sức can ngan của những người xung quanh. Thậm chí cô bồ còn quay ra lấy dao rồi dọa nạt, đánh chảy máu đầu người vợ. Lúc này, vài thanh niên chạy lại can ngăn thì cô bồ mới dừng lại.

Cô gái mặc váy chống nắng (được cho là cô bồ) đã xô đẩy, kéo lê rồi liên tiếp dùng tay chân đạp vào đầu, mặt người phụ nữ.

Sự việc trên xảy ra tại một trung tâm thương mại nằm trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, Quảng Ninh. Bà Trần Bích Ngọc – Chủ tịch UBND phường Trần Phú xác nhận vụ việc trên có xảy ra tại địa bàn vào trưa 29/5.



“Chúng tôi đã nhận được thông tin vụ đánh ghen giữa hai người phụ nữ. Hiện phía công an phường đang hoàn tất hồ sơ, gọi những người có liên quan đến lấy lời khai. Riêng người bị hại đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu”, bà Ngọc nói.

Sáng 30/5, cô gái mặc váy chống nắng khẳng định: "Đây không phải đánh ghen, mọi việc đang được đồn thổi quá đà. Người phụ nữ kia đúng là vợ cũ của người yêu mình hiện tại nhưng lý do dẫn tới sự vụ này là vì cô ta nhắn tin nói xấu, đá xoáy mình với người yêu mình.

Mình đọc được, tức giận nên lên cửa hàng tìm cô ta nói chuyện nhưng đến nơi cô ta không những không ra gặp lại còn tỏ thái độ khinh khỉnh nên mình mới xông vào đánh. Trước đây đúng là mình có lỗi với cô ta nhưng do khi quen nhau, người yêu mình hiện tại cũng là chồng cũ cô ta nói rằng cả hai đã ly thân. Đến nay, hai người họ chia tay cũng được 2 năm rồi thì mình còn ghen tuông nỗi gì".

Đánh ghen như thời trung cổ chấn động Cà Mau

Ngày 20/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra tại huyện Cái Nước, Cà Mau. Theo đó, đôi nam nữ bị một số đối tượng lột trần, trói tay chân, đánh đập, nhục mạ trong một căn nhà. Tàn bạo hơn, một đối tượng còn cắt tóc người phụ nữ, đồng thời dùng chất bẩn bôi lên cơ thể nạn nhân.

Vụ việc được xác định xảy ra vào lúc 1 giờ ngày 13/5, tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước. Theo báo cáo của Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, vào thời điểm kể trên, bà N.T.D (SN 1984, trú xã Nguyễn Phích, U Minh) cùng một nhóm gồm 7 người kéo tới nhà chị T.H.P (29 tuổi) đánh ghen.

Nạn nhân chính là anh T – vợ D. và chị P. Theo lời kể của P., chị và T. là hàng xóm của nhau. Thi thoảng T. có đến nhà chơi với vợ chồng chị. “Khoảng 2 năm trước, T nhắn tin, tôi cũng trả lời cho qua. Vợ anh T bắt gặp tin nhắn, làm lớn chuyện, buộc tôi viết cam kết không quan hệ, liên lạc với anh T”, P kể lại.

Trưa 12/5, T. gặp chị P. rồi thăm hỏi đôi câu. Sau đó, chị thông báo với chồng là về quê trông nhà cho cha mẹ đi Sài Gòn trị bệnh rồi chở con gái 7 tuổi về nhà cha mẹ ruột ở xã Đông Hưng.

Chiều cùng ngày, khi P. đang dọn dẹp nhà cửa cho cha mẹ, thì T. thuê đò máy, chở một thùng bia, mồi nhậu qua nhà.

Hai người ngồi nhậu đến khi mệt. P dọn mâm rồi vào giường ngủ. “Anh T. vén màn nói gọi đò không được, không biết làm sao về. Anh ấy cứ nấn ná…”, P. nói.

Gần nửa đêm, P. nghe tiếng tông cửa. "Người ta ập vào túm tóc tôi ra khỏi giường. Họ xát bột ớt lên người tôi. Bột ớt nóng cháy khắp người. Họ đấm đá, bắt trói,…quay clip với 6 máy đã thủ sẵn từ trước.

Bà D. vừa đánh đập, vừa xát bột ớt vô người tôi. Sau đó, bà ấy lấy kéo cắt tóc tôi rồi quăng xuống đất”, P kể lại đêm kinh hoàng.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, nhóm người đi đánh ghen mới cho P. và anh T. mặc quần áo rồi mời công an xã Đông Hưng đến lập biên bản.

Chiều 28/5, Công an huyện Cái Nước đã khởi tố 2 bị can trong vụ đánh ghen, gồm: N.T.D và N.T.H (dì ruột của D.).

Vụ án đã được TAND huyện Cái Nước đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 18/9 nhưng HĐXX đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp điều tra bổ sung.