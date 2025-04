Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tại 10 dự án tại Thanh Hoá

Thanh tra tỉnh Thanh Hoá vừa công khai Kết luận thanh tra một số dự án, công trình từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ; nguồn kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đê địa phương trên địa bàn huyện Yên Định.

Ảnh minh hoạ.

Trên cơ sở danh mục công trình từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và nguồn kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đê đ ịa phương; Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã lựa chọn 10 công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Định (Ban QLDA) làm Chủ đầu tư (Gồm: 05 dự án, công trình từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; 05 dự án, công trình từ nguồn kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đê địa phương) như: Dự án k iên cố hoá kênh tưới, tiêu thôn Đắc Trí “đoạn từ cống tiêu Tân Bình đến cống tiêu 3 cửa sông Cầu Chày”, xã Định Bình; Nâng cấp trạm bơm tưới Lọc Cọc, xã Định Tăng; Cải tạo, nâng cấp kênh tưới tiêu Quý Lộc - Yên Thọ, huyện Yên Định; Xử lý kè chống sạt lỡ bờ sông bảo vệ khu dân cư “đoạn đê từ Km20+250-Km29+750” đê hữu sông Cầu Chày đoạn qua xã Định Bình; Nâng cấp đê tả sông Cầu Chày đoạn qua xã Yên Phú)...

Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm như sau:

Đối với v iệc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Bản vẽ thiết kế thi công thẩm định tại 05 công trình thiếu mục lục theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Các công trình được kiểm tra khi đóng dấu thẩm định không ghi số văn bản thẩm định, ngày tháng năm thẩm định là chưa đảm bảo theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Dự toán tính sai tăng khối lượng một số hạng mục tại 03 công trình so với thiết kế được duyệt dẫn đến giá trị xây lắp tính sai tăng là 87,791 triệu đồng (do sai sót số học, tính thừa khối lượng).

Trách nhiệm thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Định, đơn vị tư vấn thiết, các cá nhân trực tiếp tham mưu.

Đối với việc quản lý dự án, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán: Tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng tại 03 công trình chưa thực hiện lập báo cáo gửi Chủ đầu tư theo quy định;

Biên bản nghiệm thu các hạng mục hố móng các công trình được kiểm tra không thể hiện kích thước, cao độ hố móng trước khi triển khai các giai đoạn tiếp theo là chưa đảm bảo quy định;

Các bản vẽ hoàn công các công trình được kiểm tra không ghi ngày, tháng, năm thời điểm nghiệm thu, hoàn thành công việc là không đảm bảo quy định;

Khối lượng thực tế thi công một số hạng mục tại 03 công trình không đúng với thiết kế được duyệt, Chủ đầu tư đã phát hiện và không nghiệm thu, tương ứng số tiền 67,394 triệu đồng.

Trách nhiệm thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Định, đơn vị thi công, đơn vị giám sát, các cá nhân trực tiếp tham mưu.

Từ những nội dung trên, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá kiến nghị k iểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm thuộc thẩm quyền; đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra; báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/4/2025 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định;

Giảm trừ giá trị xây lắp 155,185 triệu đồng, do dự toán tính sai tăng so với thiết kế được duyệt và khối lượng thực tế thi công không đúng với thiết kế được duyệt.