Không khai báo y tế còn đâm xe vào Giám đốc bệnh viện và đe dọa

Ngày 5/3, trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Vũ, Phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Thể thao (Hà Nội) cho biết, vụ người đàn ông không khai báo y tế còn đâm xe vào Giám đốc bệnh viện xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 5/3. Khi đó, ông Nguyễn Văn N. điều khiển xe ô tô đến cổng Bệnh viện Thể thao để đón người nhà đang điều trị tại khoa Vật lý trị liệu của bệnh viện.

Khi đến khu vực kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của bệnh viện, ông N. xuống xe, không khai báo y tế và gỡ bỏ dây chắn ôtô vào bệnh viện. Thấy vậy, bảo vệ của bệnh viện đã ra kéo dây văng lên và yêu cầu người đàn ông trên qua khu vực tầm soát dịch bệnh để khai báo y tế cũng như để ô tô ngoài viện, phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành mà tự ý lao thẳng xe vào trong bệnh viện, húc đổ rào chắn của bệnh viện.

Ngay lúc này, PGS.TS Võ Tường Kha, Giám đốc bệnh viện có mặt tại khu vực đã nhanh chóng tới yêu cầu người đàn ông thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện, khai báo y tế và để xe ngoài bệnh viện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Thay vì chấp hành, người đàn ông này còn lái xe đâm thẳng vào ông Kha, buông lời đe dọa. Thấy sự việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện đã gọi điện báo Công an phường Mỹ Đình I và Công an quận Nam Từ Liêm. Ngay sau đó, Công an phường Mỹ Đình I đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc và mời những người liên quan về Công an phường làm rõ.

Ông Phạm Xuân Vũ cho biết thêm, đây là lần thứ 2 người đàn ông này không tuân thủ quy định về phòng chống dịch, tự ý đi xe ô tô riêng vào trong bệnh viện. Lần trước, bệnh viện cũng báo Công an phường và đã lập biên bản sự việc.

Liên quan đến sự việc trên, PGS.TS Võ Tường Kha cho hay, hiện dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, việc mọi người vào bệnh viện phải khai báo y tế là bắt buộc. Trường hợp không khai báo y tế, không thực hiện biện pháp phòng chống dịch sẽ không được vào cơ sở y tế. Ngoài ra, để đảm bảo phòng chống dịch, tất cả phương tiện cá nhân của người nhà bệnh nhân đều phải để bên ngoài bệnh viện.

Hiện vụ người đàn ông không khai báo y tế còn đâm xe vào Giám đốc bệnh viện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

