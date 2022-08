Khởi tố nhóm thanh thiếu niên náo loạn đường phố, tấn công cảnh sát

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Nguyễn Đăng Đạt (16 tuổi, ở tại thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc) có mâu thuẫn với Bùi Xuân Lộc (18 tuổi, ở xã Minh Tân, cùng huyện Kiến Thụy). Cả hai hẹn tối ngày 13/8 sẽ gặp, đánh nhau tại khu vực bờ hồ thị trấn Núi Đối (huyện Kiến Thuỵ).

Nhóm đối tượng tại cơ quan chức năng

Khoảng 20h ngày 13/8, Nguyễn Đăng Đạt tập hợp được 19 thanh, thiếu niên để đi tìm nhóm Bùi Xuân Lộc “gây chiến”.

Trước khi đi tìm nhóm Bùi Xuân Lộc đánh nhau, nhóm của Đạt được Thiện chuẫn bị sẵn 1 ba lô chứa vỏ chai thủy tinh. Thiện đã phân phát cho các đối tượng trong nhóm chai thuỷ tinh làm hung khí để “nghênh chiến” với nhóm Bùi Xuân Lộc. Phạm Vân Long còn được Lợi (chưa rõ lai lịch) đưa thêm 1 ống tuýp sắt có gắn dao bầu để “chiến” với nhóm Bùi Xuân Lộc. Sau khi có hung khí, nhóm hơn 20 đối tượng lên xe máy đi lòng vòng quanh khu vực huyện Kiến Thuỵ tìm nhóm Bùi Xuân Lộc đánh nhau.

Tại khu vực xã Minh Tân (huyện Kiến Thuỵ), nhóm của Đạt đã “chập” được nhóm Bùi Xuân Lộc đi trên khoảng 30 xe máy. Tại đây, cả hai nhóm đã dùng chai thuỷ tinh ném vào nhau.

Sau ít phút “hỗn chiến”, nhóm Nguyễn Đăng Đạt điều khiển xe máy để “đua” về hướng quận Kiến An. Dọc “đường đua”, đến khu vực ngã ba Đa Phúc (quận Dương Kinh), nhóm này còn vào vỉa hè lấy két vỏ chai thủy tinh để bên đường phân phát cho nhau mang theo trên “đường đua” rồi tiếp tục đua xe máy sang khu vực Ngã 5 - Kiến An (quận Kiến An).

Đến Ngã 5 – Kiến An, nhóm đối tượng bị Tổ công tác HP22 - Công an TP Hải Phòng phát hiện, chặn bắt. Thấy lực lượng công an, nhóm thanh, thiếu niên này dùng chai thuỷ tinh ném về phía lực lượng công an trước khi bỏ chạy.

Số hung khí thu được từ các đối tượng. Ảnh: V.Minh

Ngoài ra, khi bị Tổ công tác chặn bắt, Nguyễn Đức Toàn đã lao thẳng xe máy vào Tổ công tác, cắn vào tay cán bộ chiến sĩ công an khi bị bắt giữ nhằm mục đích bỏ trốn. Tăng Xuân Bắc được xác định đã có hành vi lao thẳng xe máy vào xe máy của Tổ công tác, làm hỏng một xe máy của Tổ công tác HP22.

Sau quá trình xác minh, điều tra làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 thanh, thiếu niên trong nhóm Nguyễn Đăng Đạt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Đăng Đạt cùng 3 đối tượng trong vụ án bị bắt tạm giam. 14 bị can được cho tại ngoại để phục vụ hoạt động điều tra.

Công an TP Hải Phòng cũng thông tin thêm, ngoài nhóm đối tượng đã bị khởi tố bị can, Công an TP Hải Phòng đã lập hồ sơ, xử lý hành chính đối với 4 thanh, thiếu niên đã tham gia vụ án. Công an TP Hải Phòng tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án đề điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, đánh nhau gây thương tích: