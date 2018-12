Khởi tố nhóm đối tượng truy đuổi nữ lái xe vào tận trụ sở CA

(Kiến Thức) - Nhóm đối tượng truy đuổi người phụ nữ vào tận đồn công an và hành hung, đập phá tài sản có dấu hiệu phạm vào hành vi "Cố ý gây thương tích", "hủy hoại tài sản" và "gây rối trật tự công cộng".

Thông tin mới nhất vụ nhóm đối tượng truy đuổi người phụ nữ vào tận đồn công an, ngày 3/12, lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Hải (31 tuổi, trú tại Vũ Thư, Thái Bình), Phạm Văn Cường (24 tuổi, trú tại Kiến Xương, Thái Bình) và Mai Xuân Nam (21 tuổi, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.



Trước đó, khoảng 11h30 ngày 19/11, chị Võ Thị Thiện (26 tuổi, quê Nghệ An) tự lái ôtô nhãn hiệu Kia morning BKS 29D- 30457 lao vào trụ sở công an tỉnh Thái Bình để lánh nạn.

Cùng lúc đó, các đối tượng Phạm Ngọc Hải, Phạm Văn Cường và Mai Xuân Nam truy đuổi người phụ nữ này vào tận sân trụ sở Công an tỉnh Thái Bình. Tại đây, nhóm đối tượng đã dùng gạch đập vỡ kính xe ô tô và cắt tóc chị Thiện.

Sau đó, đội cảnh sát 113 công an Thái Bình đã triển khai khống chế nhóm đối tượng trên.

Trụ sở Công an tỉnh Thái Bình nơi xảy ra vụ việc. Theo tìm hiểu của PV, chị Võ Thị Thiện và ông Trần Xuân H. (SN 1972, trú tại tỉnh Thái Bình) có con chung với nhau nhưng không kết hôn, giữa 2 người thời gian gần đây xảy ra một số mâu thuẫn, xích mích. Sáng 19/11, chị Hòa điều khiển ô tô BKS 29D- 30457 đi từ Hà Nội về Thái Bình, khi đến gần nhà ông H. thì bị nhóm thanh niên chặn đường, sau đó chọc thủng 4 lốp xe ô tô. Các đối tượng tiếp tục truy đuổi chị đến tận trụ sở Công an tỉnh Thái Bình và gây ra những hành vi trên.

Liên quan sự việc trên, luật sư Giang Hồng Thanh (đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, nhóm người hành hung chị Thiện và đập phá xe ô tô của chị này tại trụ sở Công an tỉnh Thái Bình có dấu hiệu của hành vi "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng". Các hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm hoặc tùy thuộc vào hậu quả xảy ra.

Chiếc xe của chị Thiện bị đập phá.

Với tội "Cố ý gây thương tích", người thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị Võ Thị Thiện được giám định là từ 11% trở lên.

Với tội "Hủy hoại tài sản", người thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự nếu trị giá tài sản bị thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên.

Với tội "Gây rối trật tự công cộng", người thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự nếu hành vi gây rối để lại một số hậu quả, trong đó có hậu quả là cản trở sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

Riêng đối với hành vi "Cố ý gây thương tích", nếu chị Thiện được giám định là có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên, chị Thiện phải có yêu cầu thì Cơ quan pháp luật mới có căn cứ để xử lý hình sự. Đối với hai hành vi còn lại thì không cần phải có yêu cầu. Hiện tại, công an tỉnh Thái Bình khởi tố tội hủy hoại tài sản là tương xứng với hành vi thực tế của nhóm bị can trên.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...