Khởi tố kẻ đâm chết công an viên vì bị nhắc việc dựng xe máy

(Kiến Thức) - Đến dự đám cưới ở gần nhà, Nguyễn Đức Hồng đã dùng dao sát hại một công an viên do nạn nhân nhắc đối tượng về việc để xe gây cản trở giao thông.

Ngày 31/5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 4 tháng bị can Nguyễn Đức Hồng (SN 1969), trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương để điều tra về hành vi đâm chết công an viên.

Đối tượng Hồng (ảnh nhỏ).

Trước đó vào ngày 25/5, ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1962, là Công an viên kiêm xóm phó xóm 8, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) đến giúp đám cưới tại nhà ông Nguyễn Văn Thành cùng xóm. Thấy Hồng dựng xe máy gây cản trở giao thông, ông Lợi ra nhắc thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 20h cùng ngày, Hồng vào bếp của ông Thành lấy dao rồi đâm công an viên 4 nhát, làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, giữa hung thủ và nạn nhân có quan hệ họ hàng.

Sau khi gây án, Nguyễn Đức Hồng trốn khỏi hiện trường rồi ra đầu thú vào 6h ngày 26/5.