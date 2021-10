Khởi tố kẻ bịa đặt, cắt ghép ghi âm về đại tá Đinh Văn Nơi

Ngày 9/10, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án “làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước" trong vụ việc cắt ghép ghi âm của đ ại tá Đinh Văn Nơi , Giám đốc Công an tỉnh này.