Khởi tố bị can thảm sát 3 người ở Bình Dương

Ngày 3/5, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi Giết người.



Các nạn nhân bị sát hại gồm: Nguyễn Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái út của bà Cúc), Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Luận tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin điều tra ban đầu vụ thảm sát 3 người ở Bình Dương, Luận hay qua quán nước bà Cúc để uống cà phê. Khi đến quán, Luận thường xem phim có nội dung không lành mạnh trên điện thoại nên bị chị Nhi phàn nàn và có lần đuổi đi nơi khác. Luận nghĩ chị Nhi xem thường mình nên Luận tức giận muốn trả thù.

Ngày 23/4, sau khi đánh bạc thua hết tiền, Luận về nhà và có ý định tự tử. Tuy nhiên, bị can này nhớ lại chuyện bị chị Nhi xem thường nên tìm cách sát hại.

Khoảng 0h ngày 24/4, Luận mang theo 3 cây dao, 1 mã tấu đến nhà bà Cúc rồi đột nhập vào trong chém chết 3 nạn nhân. Gây án xong, bị can vứt hung khí cách hiện trường khoảng 50 m rồi trở về nhà tắm rửa.

Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Bộ Công an điều tra, xác định Luận là nghi can nên mời anh ta để lấy lời khai. Ban đầu, Luận khai quanh co nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội.