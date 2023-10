Khách hát đấm chết người trong lúc tính tiền tại quán karaoke ở Thanh Hóa

Ngày 10/10, thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị đánh tử vong tại quán karaoke.

Đối tượng Nguyễn Đức Thuận.

Trước đó, trưa 1/10, sau khi hát karaoke tại quán Sơn Hoàng Gia (xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân) xong, Nguyễn Đức Thuận (SN 1981; ngụ ở khu 1, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) và Lê Đắc Quang (SN 1981; ngụ xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc) ở lại thanh toán tiền.

Do thiếu 200.000 đồng tiền hát nên Nguyễn Đức Thuận khất nợ và có lời nói khiếm nhã với chị Nguyễn Thị N. (SN 1993), là thu ngân của quán. Lúc này, ông Trần Công H. (SN 1981, ngụ khu 1, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) có mặt tại đó và đã có lời nói với Nguyễn Đức Thuận về việc cư xử với chị N. như vậy là bất lịch sự.

Sau đó, hai bên đôi co lời qua tiếng lại và xảy ra mâu thuẫn, dùng tay, chân đấm, đá nhau. Ông H. bị Thuận đấm trúng vào mặt, ngã xuống đường, nằm bất động. Thấy vậy, Thuận bỏ chạy nhưng đã bị người dân xung quanh truy bắt và bàn giao cho cơ quan công an. Do bị thương nặng nên ông H. đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện vụ khách hát đấm chết người trong lúc tính tiền tại quán karaoke đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.