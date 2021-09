Kẻ cuồng sát đêm mưa rào: Vụ giết người hàng loạt man rợ nhất

Sát hại 2 vợ chồng trong đêm mưa: Khoảng 0h30 ngày 17/8/2018, tại số nhà 6 đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên đã xảy ra vụ giết người trong cơn mưa bão tố. Nạn nhân tử vong là anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978), bị sát hại tại nhà riêng. Trong quá trình phá án, lần theo các dấu vết cùng các tang chứng vật chứng tại hiện trường, lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây án là Đinh Công Tráng (SN 1977, ở khu phố An Bình, phường An Tảo, TP.Hưng Yên). Tráng là đối tượng bất hảo, từng có tiền án về tội hiếp dâm, một tiền sự về gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản. Thời điểm mới bị bắt, Tráng tỏ ra ngoan cố, liên tục chối tội, vòng vo trước điều tra viên. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vật chứng, tang chứng thu được, Tráng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Công Tráng về tội giết người và được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Tại cơ quan Công an, Tráng khai nhận, tối 17/8, nghi phạm đột nhập vào nhà anh Trường để thực hiện hành vi trộm cắp. Do bị phát hiện, Tráng đã sử dụng dao bầu, loại có chuôi gỗ, lưỡi dao nhọn, do Tráng mang theo, đâm nhiều nhát vào người anh Trường, chị Hoa khiến cả hai vợ chồng tử vong. Tại hiện trường, anh Trường chết trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người; chị Hoa bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đến 8h cùng ngày nạn nhân đã tử vong. "Sát thủ" tàn độc giữa quán game: Khoảng 22h ngày 13/10/2013, TP Pleiku chìm trong những cơn mưa nặng hạt. Tại quán Internet số 151 Trường Chinh vẫn đông nghẹt người chơi. Trong lúc mọi người đang chơi game, bất ngờ anh Lăng Minh Châu (SN 1990, trú thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) bị 2 nam thanh niên đâm tử vong. (Ảnh minh họa) Sau gần một ngày khẩn trương xác minh, cơ quan điều tra đã xác định Giang Văn Tuấn (SN 1990, trú tại phường Yên Thế, TP Pleiku) chính là hung thủ gây ra cái chết của Châu và lên kế hoạch nhanh chóng bắt giữ hắn để điều tra, truy xét... Theo điều tra, chiều 13/10/2013, trong khi cùng nhậu ở nhà Giang Văn Tuấn, một người bạn của y nhắc lại việc Tuấn bị Lăng Minh Châu chém bị thương. Máu côn đồ nổi lên, Tuấn rủ Lê Tấn Vương, Lê Thanh Hảo và Nguyễn Văn Hùng đi tìm Châu để trả thù. Được cả bọn đồng ý, Tuấn lấy một con dao Thái Lan dắt vào người và một con dao đưa cho Vương thủ sẵn. Sau đó, chúng chở nhau trên hai xe mô tô đi về hướng phường Trà Bá, TP Pleiku. Khoảng 20h30 phút cùng ngày, biết Lăng Minh Châu đang ở quán Internet 151 Trường Chinh, Tuấn phân công Hùng, Hảo nổ xe máy chờ sẵn ngoài quán rồi cùng Vương vào bên trong. Phát hiện Châu đang chơi game, Tuấn chạy đến đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Thấy nạn nhân cố vùng dậy bỏ trốn, Vương đuổi theo bồi thêm mấy nhát dao rồi cả hai cùng ra xe tẩu thoát. (Ảnh minh họa) Chỉ trong vòng hơn 38 giờ đồng hồ từ khi nhận được tin báo, bằng nỗ lực và các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phá án thành công, kịp thời trấn an dư luận... Giang Văn Tuấn và đồng bọn đã phải chịu những hình phạt đích đáng của pháp luật do tội ác của chúng gây ra. Giết người trong đêm mưa của tên thợ hớt tóc: Tối 6/10/2012, Lê Phước Hậu (SN 1991, ngụ huyện Đăk Tô, Kon Tum) và anh Phạm Ngọc Sơn (SN 1971, trú cùng địa phương) cả hai rủ nhau đi uống cà phê, sau đó về nhà anh Sơn ngủ. Tại đây, trong đêm mưa mịt mùng do ảnh hưởng bởi bão, Hậu không ngủ được. Hậu đã nảy sinh ý định sát hại anh Sơn để cướp tài sản. (Ảnh: ANTV) Nghĩ là làm, trong lúc anh Sơn vẫn đang mê man, Hậu dùng tay siết thật mạnh cổ nạn nhân. Anh Sơn đã cố vùng vẫy chống cự thì Hậu lập tức dùng con dao Thái Lan lấy dưới nhà anh Sơn, đâm liên tiếp vào cổ và người nạn nhân cho đến khi anh gục hẳn. Hậu vứt dao, lấy dây chuyền và nhẫn từ nạn nhân, rồi lần mò lục và lấy hết những gì tìm thấy dù cho khắp người lúc ấy nhuốm đầy máu. (Ảnh: ANTV) Sau đó, hắn dắt xe máy của nạn nhân ra ngoài, trước khi đi, đối tượng khóa cửa nhà lại để tránh sự chú ý. Dù ngoài trời đang mưa gió bão bùng, song Hậu vẫn phi xe với tốc độ cao, không ngừng nghỉ theo hướng Sài Gòn. Đến trưa 7/10/2012, khi đến địa phận tỉnh Bình Phước, hắn vào một tiệm vàng bán chiếc nhẫn được 12 triệu đồng. Có tiền nhưng hắn vẫn không nghỉ, Hậu tiếp tục hành trình đi TP. HCM. Khi đến nơi, Hậu bán tất cả tài sản cướp được rồi đốt vào các cuộc ăn chơi trụy lạc cho bõ những ngày thèm khát. Sau một thời gian ở đây, lo sợ bị lộ, Hậu chợt nhớ ra có người người quen ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nên ra đón xe rời khỏi thành phố, song Hậu không thể nào ngờ, công an đang đón lõng và bắt giữ hung thủ tại đây. >>>> Xem thêm video: Tiền Giang: Bắt Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy vì liên quan đến vụ giết người. Nguồn: ANTV.

