Hotgirl trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng là ai?

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng M88 quy mô 2.000 tỷ đồng, đến nay cơ quan công an đã làm rõ vai trò của các đối tượng. Trong số đó có 1 cô gái có vai trò quan trọng trong hoạt động cá độ cờ bạc khủng này.

Nguyễn Minh Đạt, ông trùm của trang mạng cờ bạc m88gin.com là dạng đại lý cấp 1 thuộc hệ thống cờ bạc M88, tại Việt Nam. Trần Thị Hồng Trinh, là người tình cũng là người giúp sức tích cực cho Đạt trong việc xây dựng và điều hành hệ thống cờ bạc qua mạng.

Cầm đầu mạng lưới đánh bạc trực tuyến thông qua trang mạng m88gin.com thuộc hệ thống M88 có máy chủ đặt tại Philippines là đối tượng Nguyễn Minh Đạt (SN 1985, ngụ Q.7). Phụ giúp tích cực cho Đạt, là người tình, Trần Thị Hồng Trinh (SN 1991, ngụ huyện Củ Chi).

Theo điều tra, trước đây Đạt từng là dân cờ bạc chuyên nghiệp. Năm 2015, Đạt trở thành đại lý cấp 1 của trang mạng đánh bạc trực tuyến M88. Khi quen biết với Trinh, Đạt rủ người tình tham gia điều hành hệ thống đánh bạc khủng này tại Việt Nam.

Từ đó, Trinh rủ rê em ruột của mình và một số anh em họ hàng tham gia phụ giúp Đạt, với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Trần Đông Ca, em ruột Trinh, bị Trinh lôi kéo trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống cờ bạc qua trang mạng m88gin.com.

Mới đây, khi đường dây đánh bạc trực tuyến bị Bộ Công an triệt xóa, hình ảnh của Trinh bị tạm giữ tại cơ quan công an, với khuôn mặt ưa nhìn, xinh như 1 hotgirl đã khiến nhiều người tò mò, nghĩ rằng là 1 diễn viên, người mẫu. Tuy nhiên theo trinh sát, Trinh hoàn toàn không hoạt động trong giới giải trí, thi thoảng chỉ xuất hiện ở một số sự kiện nhưng chuyên về giới thiệu các sản phẫm mỹ phẫm, nước hoa… với tư cách bà chủ, doanh nhân trẻ.

Tại thời điểm bị tạm giữ để điều tra về vai trò liên quan đến trang mạng cờ bạc m88gin.com, Trinh là chủ 1 cơ sở spa quy mô ở TP.HCM và quản lý mạng lưới bán hàng mỹ phẩm, nước hoa thông qua mạng xã hội. Dù thế, Trinh vẫn giúp cho người tình, tức Đạt, quản lý một số hoạt động liên quan đến cờ bạc cá độ.

Bước đầu xác định, năm 2015, khi Đạt bắt đầu mở rộng hệ thống cấp dưới của trang mạng cá độ m88gin.com, Trinh tham gia với vai trò tích cực. Khi đã trở thành ông trùm thực sự và có nhiều đàn em tin tưởng phụ giúp, Đạt thu xếp cho Trinh không tham gia điều hành nhiều nữa. Thay vào đó, Đạt mở cơ sở spa và xây dựng hệ thống bán hàng mỹ phẩm, nước hoa… qua mạng xã hội để Trinh làm chủ.

1 xe Audi bị tạm giữ khi Bộ Công an triệt phá hệ thống cờ bạc cực khủng.

Đây được xem là việc Đạt chiều lòng người tình nhưng cũng đồng thời cũng là tạo bình phong, nhắm kín kẽ trong việc vận hành hệ thống cờ bạc cực lớn tại Việt Nam.

Mùa World Cup 2018 này, đường dây đánh bạc của Đạt hoạt động mạnh mẽ hơn, nhằm tranh thủ hút máu con bạc nhưng cũng là thời điểm Bộ Công an quyết định đánh sập trang mạng cờ bạc khủng này, sau hơn 1 năm điều tra, theo dõi.

Như đã thông tin, ngày 7/7, trinh sát của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cùng Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai… chia thành 14 tổ công tác tiến hành bắt giữ, khám xét hàng loạt điểm liên quan đến trang mạng cá độ m88gin.com. Bộ Công an xác định, khoảng 3 năm hoạt động, số tiền giao dịch thông qua các tài khoản lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.