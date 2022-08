Hôm nay (12/8), xét xử cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê

Theo dự kiến, hôm nay (12/8), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử cấp sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, nguyên trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, về tội "Nhận hối lộ". Phiên toà diễn ra trong 2 ngày.

Trong vụ án này, ngoài bị cáo Phùng Anh Lê (55 tuổi) còn có 3 cựu cán bộ Công an quận Tây Hồ gồm: Nguyễn Đức Châu (49 tuổi) - Đội trưởng Cảnh sát hình sự, Vũ Công Ngọc (42 tuổi) - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự và Lê Đình Trung (45 tuổi) - cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê thời điểm còn tại chức.

3 bị cáo Châu, Ngọc, Trung bị xét xử về hành vi “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù” theo quy định tại Điều 378, khoản 1 – Bộ luật Hình sự. Có tổng số 7 luật sư đăng ký bào chữa cho bị cáo Phùng Anh Lê, 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Châu. Trong phiên tòa này, Hội đồng xét xử đã triệu tập 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 12 người làm chứng.

Theo cáo trạng, ngày 19/9/2016, anh Nguyễn Công Thành (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, tố cáo một nhóm người bắt giữ anh trái pháp luật rồi hành hung. Sau đó, Nguyễn Hữu Tài cùng một số đồng phạm ra đầu thú do liên quan đến sự việc trình báo của anh Thành. Quá trình điều tra, Công an quận Tây Hồ tạm giữ Tài 4 ngày.

Sau khi Tài bị tạm giữ, người thân của anh ta đã tìm gặp ông Phùng Văn Bảy (chú họ của bị cáo Phùng Anh Lê) để nhờ giúp đỡ. Ông Bảy đã đặt vấn đề và được Phùng Anh Lê đồng ý cho Tài ra về với điều kiện gia đình nghi phạm phải đưa cho Lê 110 triệu đồng. Tối 22/9/2016, ông Bảy mang tiền đến phòng làm việc của cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ và nói: "Cháu xem giúp hòa giải cho nó về". Nhận được tiền, Phùng Anh Lê chỉ đạo Nguyễn Đức Châu, Lê Đình Trung giao Tài cho Vũ Công Ngọc.

Đêm 23/9/2016, Nguyễn Hữu Tài được thả về. Hôm sau, Tài và anh Thành được gọi lên trụ sở Công an quận Tây Hồ để hòa giải. Ngày 22/1/2021, Công an thành phố Hà Nội đã rà soát và lật lại hồ sơ vụ án. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Tài và 5 bị can khác về tội "Cướp tài sản".

Cuối tháng 4/2021, TAND Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án này và tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài 2 năm tù về tội “Cướp tài sản”, các bị cáo còn lại từ 15 tháng tù treo đến 20 tháng tù giam. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã xác định hành vi vi phạm pháp luật như trên của cựu đại tá Phùng Anh Lê và một số cựu cán bộ Công an quận Tây Hồ.

>>> Xem thêm video: Chủ động nhận hối lộ, cựu đại tá Phùng Anh Lê đối diện mức án nào?