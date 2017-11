Hội An nước ngập tới nóc, du khách cuống cuồng chạy lũ

Đến tối ngày hôm qua (5/11), diễn biến mưa lũ ở miền Trung nói chung và TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) nói riêng vẫn hết sức phức tạp. Đặc biệt, tại Hội An, nước lũ dâng nhanh khiến người dân và du khách không kịp trở tay. Đến sáng nay, một số khu vực trong phố cổ đã bị ngập tới tận nóc nhà, việc đi lại vô cùng khó khăn. Nguồn ảnh: PLO Mực nước tại trung tâm và khu vực ven sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) đến tối 5/11 vẫn tiếp tục dâng cao do mưa lớn và thủy điện đang xả lũ. Nguồn ảnh: PLO Nhiều di tích quý giá trong phố cổ Hội An bị chìm sâu dưới làn nước đục ngầu. Nguồn ảnh: PLO Thậm chí, tới cả cơ quan chính quyền cũng chìm trong nước lũ. Nguồn ảnh: PLO Ở phố cổ, nơi ngập sâu nhất là các tuyến đường Trần Phú, Bạch Đằng, quảng trường sông Hoài và khu vực chợ Hội An. Có nơi ngập đến hơn 3 m. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Người dân nếu không có thuyền thì chỉ còn cách bơi giữa đường phố Hội An. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Chiếc thang được bắc để di chuyển lên tầng cao do nước ngập sâu trong phố cổ. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Lực lượng chức năng TP Hội An yêu cầu nghiêm cấm thuyền chở du khách trong lũ. Nguồn ảnh: PLO Khách du lịch cùng người dân di chuyển đồ đạc tại các khu lưu trú bị ngập úng ra nơi an toàn. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Loa phát thanh tại Hội An liên tục phát cảnh báo, nhắc nhở người dân không liều mình đi lại tại các điểm ngập sâu, không cố thủ trong nhà để tránh ảnh hưởng tính mạng khi đêm nay nước sẽ tiếp tục lên. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Đến tối ngày hôm qua (5/11), diễn biến mưa lũ ở miền Trung nói chung và TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) nói riêng vẫn hết sức phức tạp. Đặc biệt, tại Hội An, nước lũ dâng nhanh khiến người dân và du khách không kịp trở tay. Đến sáng nay, một số khu vực trong phố cổ đã bị ngập tới tận nóc nhà, việc đi lại vô cùng khó khăn. Nguồn ảnh: PLO Mực nước tại trung tâm và khu vực ven sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) đến tối 5/11 vẫn tiếp tục dâng cao do mưa lớn và thủy điện đang xả lũ. Nguồn ảnh: PLO Nhiều di tích quý giá trong phố cổ Hội An bị chìm sâu dưới làn nước đục ngầu. Nguồn ảnh: PLO Thậm chí, tới cả cơ quan chính quyền cũng chìm trong nước lũ. Nguồn ảnh: PLO Ở phố cổ, nơi ngập sâu nhất là các tuyến đường Trần Phú, Bạch Đằng, quảng trường sông Hoài và khu vực chợ Hội An. Có nơi ngập đến hơn 3 m. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Người dân nếu không có thuyền thì chỉ còn cách bơi giữa đường phố Hội An. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Chiếc thang được bắc để di chuyển lên tầng cao do nước ngập sâu trong phố cổ . Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Lực lượng chức năng TP Hội An yêu cầu nghiêm cấm thuyền chở du khách trong lũ. Nguồn ảnh: PLO Khách du lịch cùng người dân di chuyển đồ đạc tại các khu lưu trú bị ngập úng ra nơi an toàn. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Loa phát thanh tại Hội An liên tục phát cảnh báo, nhắc nhở người dân không liều mình đi lại tại các điểm ngập sâu, không cố thủ trong nhà để tránh ảnh hưởng tính mạng khi đêm nay nước sẽ tiếp tục lên. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ