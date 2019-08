Học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gatewway tử vong: Khởi tố bị can

VKS cũng cho rằng trong cái chết của bé Long có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Quy.

Hai người này cùng bị VKS xác định đã "vô ý tự tin và cẩu thả". VKS quận Cầu Giấy cho hay, đây là kết quả điều tra bước đầu, nhà chức trách trong quá trình làm sáng tỏ vụ án sẽ xem xét trách nhiệm của những người có liên quan, xem xét trách nhiệm của nhà trường.

Trước đó, ngày 7/8,

Công an Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người xảy ra với học sinh của trường Gateway ; triệu tập nhiều người. "Trong những người bị Công an quận Cầu Giấy triệu tập có Doãn Quý Phiến (lái xe hợp đồng của Gateway), Nguyễn Bích Quy (nhân viên đưa đón học sinh của trường)", trung tá Trần Văn Hóa (Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy) nói.

Theo trung tá Hóa, làm việc với cơ quan điều tra, ông Phiến khai 6h ngày 6/8 điều khiển ôtô Ford Transit biển 29B-069.56 tới đón bà Quy, bắt đầu việc vận chuyển học sinh của trường Gateway. Bé Long được đón tại tòa nhà Trung Yên Plaza (số 1 Trung Hòa), đi tới trường cùng 12 bạn khác.

7h25, khi bà Quy đưa các bé vào trường qua cổng phụ, tài xế đưa xe về bãi gửi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cách trường 1,1 km. Đây là khoảng sân rộng gần sân bóng chuyền và khu ký túc xá dành cho nữ sinh. Nơi này vào giờ lên lớp của sinh viên và buổi trưa rất vắng vẻ, cách phòng bảo vệ khoảng 200 m nhưng bị ngăn cách bởi một dãy nhà.

15h30 cùng ngày, ông Phiến lái xe tới trường đón các bé để đưa về nhà. Bà Quy khai mở cửa xe vào buổi chiều đã phát hiện Long bất tỉnh dưới sàn sau ghế lái.

Bé trai mới vào lớp 1 được nhà chức trách xác định đã chết trước khi vào Bệnh viện E cấp cứu. Long đã bị bỏ quên 9 tiếng trong xe dưới trời mùa hè Hà Nội có nền nhiệt 30-36 độ vào ban ngày.

"Từ những lời khai ban đầu trên, cơ quan điều tra xác định vụ án có dấu hiệu của tội Vô ý làm chết người (theo điều 125 Bộ luật Hình sự 2015); trách nhiệm chắc chắn liên quan cô Quy", Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy nói.