Học hết lớp 8 vẫn làm giáo viên ở Đắk Lắk: Điểm tên cán bộ dùng bằng giả

Học hết lớp 8 vẫn làm giáo viên ở Đắk Lắk: Bà Lê Thị Ngọc Châu tên thật là Lê Thị Nga, sinh năm 1975, quê huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, trình độ văn hóa 8/12. Trong khi đó, bà Lê Thị Ngọc Châu (thật) sinh 1972, trình độ văn hóa 12/12, là hàng xóm của bà Nga. Bà Nga dùng tên tuổi, hồ sơ học tập của bà Châu để đi học trung cấp, cao đẳng, đại học rồi xin việc, đi dạy. (Ảnh minh họa). Từ năm 2013 đến nay, bà Nga chuyển về dạy tại trường THCS Lương Thế Vinh bằng tên Lê Thị Ngọc Châu (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Ngày 28/12, trường THCS Lương Thế Vinh cho biết, đã kiểm điểm bà Nga "sử dụng bằng cấp của người khác" để đi học đại học, đi dạy. Việc kiểm điểm là để UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định buộc thôi việc với giáo viên này. (Ảnh minh họa). Phó Bí thư Huyện ủy Phú Riềng dùng bằng giả: Ông Bùi Quốc Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Riềng đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước xác định có hành vi sử dụng bằng cấp không hợp pháp và đã bị thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo. Ông Minh có mượn bằng tốt nghiệp đại học của ông Phạm Thanh Tùng (PV- bạn đại học cũ) để xem và tự ý photocopy lại 1 bản và trả lại bản gốc cho ông Tùng. Hiện ông Minh không còn công tác tại Huyện ủy Phú Riềng với chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nữa mà đã được điều động về công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước để chờ phân công công tác mới… Cảnh sát Kinh tế dùng bằng giả: Ngày 2/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu có Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Thái Đình Hoài, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu, Bí thư Chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Ông Thái Đình Hoài đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm sử dụng học bạ và bằng tốt nghiệp bổ túc trung học không hợp pháp để được tiếp nhận công dân tham gia nghĩa vụ, tuyển dụng vào Công an Nhân dân, kết nạp Đảng, thi tuyển, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo. Cán bộ địa chính ở Bình Định sử dụng bằng giả: Năm 2001, ông Lê Phước Đô (xã Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định) khi nghị định “về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn” ra đời thì ông Đô nằm trong diện bị tinh giản biên chế của xã Ân Mỹ. Đến năm 2011, UBND huyện Hoài Ân tổ chức thi tuyển công chức, ông Đô dự tuyển vào vị trí công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường xã Ân Mỹ. Để có bằng cấp chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển, ông Đô dùng bằng trung cấp địa chính của người khác rồi thay tên và ảnh của mình vào. Sau đó, sử dụng bằng giả này nộp cùng hồ sơ dự tuyển. Thời điểm đó các cơ quan chức năng không phát hiện; ông Đô được tham gia thi, trúng tuyển và công tác từ đó đến nay. Cuối năm 2019, UBND xã Ân Mỹ đã có văn bản gửi UBND huyện Hoài Ân đề nghị xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Đô. Nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk mượn bằng của người khác để thăng tiến: Bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (Trưởng Phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo) sử dụng bằng cấp của chị gái để đi học và làm nhân viên tại xí nghiệp Chế biến cà phê của công ty Xuất nhập khẩu cà phê 2-9 (thuộc quản lý của Tỉnh ủy Đắk Lắk). Năm 2005, bà Thảo được nhận vào làm nhân viên kế toán tại nhà khách tỉnh Đắk Lắk. Đến năm 2007, bà giữ chức kế toán trưởng của nhà khách tỉnh. năm 2009, bà thảo được điều động từ nhà khách tỉnh vềVăn phòng Tỉnh ủy làm việc. Năm 2013, bà Thảo được bổ nhiệm làm Phó trưởng Phòng Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy và đến năm 2016 thì được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng. Tháng 10/2019, khi bà Thảo bị tố cáo, bà Thảo đã thừa nhận và nộp đơn xin thôi việc. >>>Xem thêm video: 55 người làm bằng giả do Đại học Đông Đô cấp để làm Tiến sĩ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

