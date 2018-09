Hoảng hốt phát hiện giám đốc doanh nghiệp tử vong khi ngủ trong ô tô

Sáng 19/9 người thân và tổ dân phố Hạ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An (Hải Phòng) hoảng hốt khi phát hiện anh Vũ Mạnh Quý (34 tuổi, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 388) tử vong trong xe cá nhân đậu trước cửa nhà.

Khám nghiệm hiện trường, xe và thi thể nạn nhân, nhà chức trách xác định anh Vũ Mạnh Quý tử vong lúc 2h45 phút. Nhà chức trách kết luận, nguyên nhân cái chết là do anh Quý đóng kín cửa xe, nổ máy, chạy điều hòa dẫn đến ngạt khí do không khí không lưu chuyển, hàm lượng oxy giảm dần, còn hàm lượng CO tăng cao.

Ảnh minh họa.. Người thân và bạn bè của nạn nhân cho hay, đêm 18/9 do bận công việc, anh Quý về nhà muộn hơn mọi ngày. Thời điểm đó, trời đổ mưa, có thể không muốn mở cửa gây mất giấc ngủ của vợ con, nên anh Quý đã đỗ xe trước cửa nhà, nổ máy, bật điều hòa ngủ.



Theo các chuyên gia y tế, ngủ trong ôtô đóng kín, bật điều hòa dễ dẫn đến hôn mê, để lại di chứng về não hoặc tử vong, do hàm lượng oxy giảm, hàm lượng CO phát sinh từ ống xả.

Khi con người hít vào, CO kết hợp với Hemoglobin trong hồng cầu làm biến đổi cấu trúc Hemoglobin, khiến hồng cầu không thể vận chuyển oxi tới các tế bào cơ thể.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu bắt buộc phải ngủ trong xe, tài xế nên tránh đỗ xe trong không gian hẹp, khi ngủ nên hạ kính 1-2cm để đảm bảo lượng khí lưu thông, đồng thời đặt báo thức để đảm bảo ứng phó kịp thời trong các tình huống không mong muốn.