Hoà Bình: Truy bắt đối tượng truy sát nhà vợ khiến 4 người thương vong

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vào hồi 15h20 ngày 25/8 trên địa bàn xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đã xảy ra vụ án con rể cầm dao truy sát nhà vợ khiến 4 người thương vong.

Đối tượng Bùi Văn Phiên.

Do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Bùi Văn Phiên (SN 1984) trú cùng xóm Trọng Phú đã cầm dao truy sát nhiều người trong gia đình nhà vợ gồm: Bố vợ là ông Bùi Văn Dảy (SN 1952); mẹ vợ là bà Bùi Thị Mai (SN 1957); chị vợ là chị Bùi Thị Tư (SN 1979) và con trai ruột là cháu Bùi Thanh Chính (SN 2007). Tất cả cùng trú tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Hậu quả vụ truy sát đã làm bà Bùi Thị Mai (mẹ vợ của Phiên) tử vong. Còn ông Bùi Văn Dảy (bố vợ) và chị Bùi Thị Tư (chị vợ) bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tân Lạc; cháu Bùi Thanh Chính bị thương nhẹ ở chân. Bùi Văn Phiên đã bỏ trốn vào rừng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tân Lạc phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường; đồng thời tập trung lực lượng truy bắt nghi phạm. Hiện nghi phạm Bùi Văn Phiên vẫn đang lẩn trốn, lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm, bắt giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án.

