Hành trình lẩn trốn xảo quyệt của siêu lừa Trương Hải Ân Phó Giám đốc Sở

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vừa phối hợp với Công an quận 12 TP HCM bắt giữ bị can Trương Hải Ân (SN 1974; ngụ phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", khi y đang lẫn trốn tại địa bàn quận này.

Ngay sau khi bị bắt, bị can Trương Hải Ân được di lý về tỉnh Bình Định để phục vụ công tác điều tra. Hiện bị can Ân đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Định.