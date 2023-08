Hải Phòng: Phát hiện 15 nghìn tấn chất thải chôn lấp trái phép

Trước đó, vào trưa ngày 8/8, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường (C05), Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên, phòng Cảnh sát Môi trường (Công an TP. Hải Phòng) phát hiện xe ô tô BKS 15C-282.81 đang đổ chất thải.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Internet) Xác định ban đầu, đây là bùn thải nguy hại do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải Phú Hưng thu gom, vận chuyển từ Công ty JA Solar Việt Nam (Bắc Giang) đến bãi đất trống trong khuôn viên của Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải Phú Hưng (khu Ao La, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng).



Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải Phú Hưng đã chôn lấp trái phép khoảng 15 nghìn tấn chất thải các loại (có cả chất thải nguy hại) trong khuôn viên của Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

