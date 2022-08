Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng xảy ra trên đường dẫn vào cầu treo xã Châu Hội - Pháp luật TP HCM đưa tin.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu từ Báo Sài Gòn Giải Phóng, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h30 sáng 12/8 tại đầu điểm dẫn vào cầu treo Châu Hội (giáp Quốc lộ 48, thuộc địa bàn xã Châu Hội). Thời điểm này 7 thanh, thiếu niên ở xã Châu Hội và 5 thanh niên ở xã Châu Nga xảy ra ẩu đả.

Một nạn nhân bị tấn công tử vong trên xe máy, một thanh niên bỏ chạy cũng bị sát hại. Hai người này là HVD (18 tuổi) và LVS (17 tuổi). Ngoài ra còn có nhiều thanh niên khác bị thương nặng, đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Được biết H.V.D vừa thi tốt nghiệp THPT 2022 với kết quả cao, đang chờ nhập học đại học thì xảy ra vụ án mạng đau lòng trên.

Hiện vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 2 người tử vong ở Nghệ An đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.