Hai nam sinh hủy hoại tài sản trên đường cao tốc Bắc – Nam

Ngày 8/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn vừa phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Ban Quản lý dự án cao tốc Bắc – Nam điều tra, làm rõ vụ hủy hoại tài sản trên đường cao tốc Bắc – Nam đoạn đoạn đi qua xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn…

Hai nam sinh tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an xã Phú Sơn nhận được tin báo: Khoảng 20h30 ngày 4/4, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn xảy ra vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản. Xe ô tô khách biển kiểm soát 36H-086.77 do anh Ngô Văn Chính, sinh năm 1971 ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc điều khiển đi theo hướng Bắc Nam và xe ô tô khách biển kiểm soát 35E-004.02 do anh Trịnh Văn Cường, sinh năm 1973 ở phường Ninh Phúc, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình điều khiển đi theo hướng Bắc Nam, khi đi qua địa phận thôn Bắc Sơn, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn thì bị vỡ kính cửa thoát hiểm do va chạm với vật tròn nghi là bi sắt.

Ngay sau khi nhận được tin báo của 2 lái xe nói trên, Công an xã Phú Sơn đã nhanh chóng phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Ban Quản lý dự án cao tốc Bắc – Nam điều tra, xác minh, làm rõ. Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định thủ phạm gây ra vụ việc trên là cháu Đỗ Đức P, sinh năm 2012 và cháu Nguyễn Nguyên Q, sinh năm 2015 đều ở thôn Bắc Sơn, xã Phú Sơn, thị Xã Nghi Sơn.

Tối ngày 4/4, hai cháu này đã sử dụng ná cao su bắn bi sắt để bắn chim trên đường cao tốc thì trúng vào 2 chiếc xe khách đang lưu thông trên đường cao tốc làm vỡ kính cửa thoát hiểm. Công an xã Phú Sơn đã thu giữ 2 ná cao su và 10 viên bi sắt do Đỗ Đức P và Nguyễn Nguyên Q giao nộp, đồng thời yêu cầu 2 cháu viết bản kiểm điểm và giao cho gia đình quản lý chặt chẽ.